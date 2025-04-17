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Beat Film Festival 2025 объявил даты и первые фильмы программы

Сегодня в 14:30
Фото: пресс-материалы

Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival пройдет в Москве с 5 по 15 июня. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе смотра. Слоган фестиваля этого года ― «Не унять», это обращение к тем, кто находится в постоянном движении и вдохновляет других.

Откроется фестиваль фильмом Вима Вендерса «Ансельм. Шум времени» ― об одном из самых знаменитых ныне живущих художников, немце Ансельме Кифере. Среди других картин в программе «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве», о корнях и вдохновениях одного из самых загадочных авторов кино, и «Монк в деталях» — портрет героини нью-йоркского музыкального авангарда Мередит Монк.

Лента «Модернизм, Inc.» познакомит с архитектором и дизайнером Элиотом Нойесом, который переизобрел визуальный язык больших компаний, а новая работа Александра О.Филиппа «Цепные реакции» расскажет, как низкобюджетный хоррор «Техасская резня бензопилой» изменил поп-культуру.

Значительная часть доков будет посвящена музыке. На Beat Film покажут «The Beatles: О чем говорил Нью-Йорк» ― путешествие в Нью-Йорк 1965 года вместе с ливерпульской четверкой и «Метод Pavement» — музыкальный фильм про культовую инди-группу Pavement, смонтированный из архивных кадров и съемок недавнего реюнион-тура.

Показы Beat Film Festival пройдут в кинотеатрах «Октябрь», «Художественный», «Синема Парк Мосфильм», «Пионер», в Доме культуры «ГЭС-2», МАММ, Лектории Музея «Гараж», центре «Зотов» и на других площадках Москвы. Узнать подробнее о фесте можно на его сайте.

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