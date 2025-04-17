Beat Film Festival 2025 объявил даты и первые фильмы программы

Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival пройдет в Москве с 5 по 15 июня. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе смотра. Слоган фестиваля этого года ― «Не унять», это обращение к тем, кто находится в постоянном движении и вдохновляет других.