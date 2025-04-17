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Серебряный Серфер в полноценном трейлере новой «Фантастической четверки»

Сегодня в 14:08

Marvel выпустила полноценный трейлер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги». Премьера картины состоится 25 июля.

В ролике впервые появилась женская версия Серебряного Серфера в исполнении Джулии Гарнер, предупреждающая о прибытии Галактуса. «Вы защитники этого мира? Ваша планета теперь отмечена смертью», — говорит она.

После этих слов в команде «Фантастическая четверка» начинается паника. Рид Ричардс начинает винить себя в надвигающейся угрозе и признается, что не знает, в безопасности ли Земля.

«На фоне яркого ретрофутуристического мира 1960-х годов Marvel Studios представляет „Фантастическую четверку: Первые шаги“, она познакомит вас с первой семьей Marvel, которая столкнется с самым сложным испытанием. Они должны защитить Землю от хищного космического бога Галактуса и его загадочного вестника Серебряного Серфера», — говорится в синопсисе фильма.

Роль Рида Ричардса (он же Мистер Фантастик) в картине исполнит Педро Паскаль («Одни из нас», «Гладиатор-2»), а Сью Шторм (Невидимой леди) — Ванесса Кирби, известная по «Короне» и фильму «Миссия невыполнима».

Брата Сью Джонни Шторма (он же Человек-факел) сыграет Джозеф Куинн из «Очень странных дел», а звезда «Медведя» Эбон Мосс-Бахрах исполнит роль Бена Гримма (Существа).

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