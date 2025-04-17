Серебряный Серфер в полноценном трейлере новой «Фантастической четверки»

«На фоне яркого ретрофутуристического мира 1960-х годов Marvel Studios представляет „Фантастическую четверку: Первые шаги“, она познакомит вас с первой семьей Marvel, которая столкнется с самым сложным испытанием. Они должны защитить Землю от хищного космического бога Галактуса и его загадочного вестника Серебряного Серфера», — говорится в синопсисе фильма.