Последний сезон «Песочного человека» выйдет на Netflix 3 июля

Второй сезон «Песочного человека» начнет выходить на Netflix 3 июля. Вторая половина сезона стартует на стриминге 24 июля.
Вместе с объявлением даты Netflix показал первый тизер. В нем рассказывается о большом воссоединении Морфея и его семьи.
«После судьбоносной встречи с семьёй Морфею предстоит принять одно невозможное решение за другим, чтобы спасти себя, своё королевство и мир бодрствующих от катастрофических последствий своих прошлых ошибок. Чтобы искупить вину, он должен столкнуться с друзьями и врагами, богами, монстрами и смертными. Но путь к прощению полон неожиданных поворотов, и настоящее искупление может стоить Морфею всего», — гласит синопсис.
Грядущий сезон станет последним. Netflix закрыл сериал после обвинений автора графических романов «Песочный человек» и исполнительного продюсера сериала Нила Геймана в сексуализированном насилии.
В 2024 году восемь бывших партнерш Геймана обвинили его в изнасилованиях, абьюзе и издевательствах. Одна из них, работавшая няней в доме писателя, рассказала, что он насиловал ее, заставлял есть рвоту, унижал и называл рабыней.
Комментируя слова девушек, Гейман отверг все обвинения и подчеркнул, что рассказанные истории не происходили или искажены и «не имеют никакого отношения к реальности».
Из‑за скандала издательство комиксов Dark Horse отказалось от сотрудничества с Нилом Гейманом и отменило его серию комиксов «Дети Ананси».
Кроме того, новый мюзикл по мотивам книги «Коралина» отменили — его должны были представить в апреле в британском городе Лидсе, а затем показать в Королевском лицейском театре в Эдинбурге, в Бирмингемском репертуарном театре и в Манчестерском доме. Постановка задумывалась как главная в репертуаре всех четырех театров.