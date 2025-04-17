Последний сезон «Песочного человека» выйдет на Netflix 3 июля

«После судьбоносной встречи с семьёй Морфею предстоит принять одно невозможное решение за другим, чтобы спасти себя, своё королевство и мир бодрствующих от катастрофических последствий своих прошлых ошибок. Чтобы искупить вину, он должен столкнуться с друзьями и врагами, богами, монстрами и смертными. Но путь к прощению полон неожиданных поворотов, и настоящее искупление может стоить Морфею всего», — гласит синопсис.