Директором музея «Гараж» стала Дарья Котова

«В первую очередь хочу выразить благодарность учредителям музея за оказанное доверие: для меня это назначение не только большая честь, но и высокая ответственность. <…> Я с волнением и радостью вхожу в новый этап истории „Гаража“ и уверена, что вместе с коллегами мы продолжим строить „Гараж“ как живой и динамичный музей», ― отметила Котова.