Директором музея «Гараж» стала Дарья Котова

Дарья Котова назначена директором музея современного искусства «Гараж». Об этом говорится на сайте культурной площадки.
На этом посту Котова сменит Антона Белова, возглавлявшего музей с 2010 года. Под его руководством «Гараж» реализовал значимые выставочные и просветительские программы, открыл новое здание в парке Горького, запустил издательскую и инклюзивную программы, основал архив по истории российского современного искусства.
Котова устроилась в «Гараж» в 2010 году ассистенткой отдела по связям с общественностью, продолжая учиться на факультете журналистики МГУ. В 2014-м она возглавила департамент развития, маркетинга и рекламы, с 2021-го она также руководит эндаумент-фондом музея.
«В первую очередь хочу выразить благодарность учредителям музея за оказанное доверие: для меня это назначение не только большая честь, но и высокая ответственность. <…> Я с волнением и радостью вхожу в новый этап истории „Гаража“ и уверена, что вместе с коллегами мы продолжим строить „Гараж“ как живой и динамичный музей», ― отметила Котова.
В «Гараже» подчеркнули, что сохранят курс на поддержку современного искусства, инфраструктурное развитие институции и продолжат все свои ключевые программы. Вскоре музей объявит о новом проекте адаптации павильона «Шестигранник» в парке Горького для публичных проектов «Гаража».