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Верховный суд разрешил деятельность «Талибана»* в РФ

Сегодня в 12:59
Фото: Aslan Media/Flickr

Верховный суд РФ (ВС РФ) приостановил запрет на деятельность радикального военизированного движения «Талибан»*, взявшего под контроль власть в Афганистане. Об этом сообщает ТАСС с судебного заседания, которое проходило в закрытом режиме.

В решении суда, которое передает информагентство, не упоминается исключение «Талибана» из реестра террористических организаций. При этом «Интерфакс» ранее отмечал, что в таком случае его лишат террористического статуса.

ВС РФ удовлетворил иск Генпрокуратуры, которая просила снятия запрета на деятельность «Талибана». Как пишет ТАСС, это решение стало первым в рамках правовой нормы, вступившей в силу в декабре 2024 года, которая допускает временную приостановку запрета деятельности организаций из перечня террористических.

В мае 2024 года МИД и Минюст предложили Владимиру Путину исключить «Талибан» из списка террористов. Представители талибов участвовали в Петербургском международном экономическом форуме. Между РФ и правительством талибов в Афганистане на регулярной основе ведется сотрудничество по антитеррору, говорил директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

В июне 2024-го Казахстан снял с «Талибана» статус террористической организации. Власти республики намерены развивать отношения с Афганистаном.

«Талибан» правил в Афганистане с 1996 по 2001 год и вернулся к власти в 2021-м, после вывода американских войск из страны. Придя к власти, талибы обещали, что обеспечат соблюдение прав женщин, однако затем они вводили все новые запреты. Так, девушкам запретили заниматься спортом, появляться на людях без хиджаба, отправляться в поездки на расстояние более 72 км без родственника-мужчины, посещать национальный парк и другое.

29 марта талибы решили насмерть забивать камнями женщин за измену. Верховный лидер движения Хайбатулла Ахундзада назвал тех, кто сочтет это нарушением прав женщин, «служителями сатаны».

* «Талибан» признан в РФ террористической организацией.

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