Солист Coldplay спел на концерте песню для российского фаната и пообещал приехать в РФ

Солист Coldplay Крис Мартин на концерте в Сеуле исполнил песню для российского фаната и сказал, что однажды они выступят в РФ. Этот момент с выступления выложили пользователи в соцсетях.
Во время общения со зрителями Мартин заметил в толпе молодого человека с ярко-розовыми волосами и спросил, откуда он. Парень в ответ вывел крупные буквы RUSS на экране смартфона и показал их музыканту.
Фронтмен Coldplay назвал поклонника своим «прекрасным братом», а затем спел ему небольшую импровизированную песню. В ней он пообещал, что однажды группа выступит в России, с иронией отметив: «Если Путин скажет да».
Фанат из России не смог сдержать эмоций и прослезился, а другие люди, присутствовавшие на концерте, поддержали его криками.
В прошлом октябре на концерте в Белграде солист 30 Seconds to Mars Джаред Лето тоже пообещал приехать в Россию, когда «все проблемы закончатся». В сербской столице он почувствовал «русскую энергетику» и удивился громкой поддержке поклонников из РФ.