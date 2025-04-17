87% пользователей музыкальных стримингов слушают музыку через персональные рекомендации

В России 85% жителей пользуются стриминговыми сервисами. Об этом говорится в исследовании Института Человека РОМИР.
Согласно результатам, 78% пользователей слушают музыку на стримингах в среднем больше получаса в день. Чаще всего они выбирают «Яндекс Музыку» (59%) и «VK Музыку» (52%).
«МТС Музыку» используют 10%, «Звук» и «Музыку в Одноклассниках» — по 9%. Совокупная доля пользователей, которая слушает музыку в зарубежных сервисах (Spotify, Apple Music, YouTube Music, Soundcloud и др.), составила 19%.
В исследовании Института Человека также говорится, что почти все пользователи стримингов — 87% — используют алгоритмы персональных рекомендаций («Моя волна», «Микс», «Сила звука» и другие).
Чаще всего опрошенные обращаются к ним во время домашних дел (50%) и в дороге (46%). 23% слушают во время прогулки, 22% — на работе, 15% — при встрече с друзьями, 14% — на тренировках и 12% — перед сном.
48% респондентов считают «Яндекс Музыку» самой точной в рекомендациях, на втором месте — «VK Музыка» (32%), остальные сервисы набрали около 5% каждый.