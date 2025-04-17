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Максимальную скорость кикшеринговых электросамокатов снизили до 20 км/ч

Сегодня в 11:50
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

С 17 апреля максимальная скорость всех кикшеринговых самокатов в РФ не превышает 20 километров в час. Ограничение ввели из‑за «неосознанных пользователей», которые создают помехи и опасные ситуации на тротуарах, передает РБК совместное заявление сервисов «Яндекс Go», «МТС Юрент» и Whoosh.

«Снижение скорости будет протестировано в рамках пилотного проекта на старте сезона. IoT-модуль, установленный в каждом самокате, технически не даст устройству разогнаться выше 20–22 км/ч», — рассказали там.

20 км/ч — это на 20% меньше максимальной разрешенной скорости средств индивидуальной мобильности (СИМ), прописанной в правилах дорожного движения. Операторы кикшеринга отметили, что большинство пользователей передвигаются по тротуарам со средней скоростью 17–20 км/ч, а доля людей с агрессивным стилем вождения оценивается менее чем в 1% от общего числа.

По данным «Афиши Daily», ограничение 20 км/ч на улицах Москвы в сервисе «МТС Юрент» появилось до официального введения. Сезон проката электросамокатов в городе открылся в середине марта. Желающим прокатиться нужно пройти верификацию на «Мос.ру».

В декабре 2022 года Росстандарт выпустил ГОСТ для электросамокатов, по которому максимальная разрешенная скорость устанавливалась на уровне 25 км/ч. В городах также действуют зоны, где максимальная скорость еще ниже из‑за плотного пешеходного трафика.

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