Максимальную скорость кикшеринговых электросамокатов снизили до 20 км/ч

20 км/ч — это на 20% меньше максимальной разрешенной скорости средств индивидуальной мобильности (СИМ), прописанной в правилах дорожного движения. Операторы кикшеринга отметили, что большинство пользователей передвигаются по тротуарам со средней скоростью 17–20 км/ч, а доля людей с агрессивным стилем вождения оценивается менее чем в 1% от общего числа.