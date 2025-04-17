В Петербурге предложили построить свой «Сити» ― с небоскребами, концертным залом и парком

В Петербурге предложили построить общественно-деловой центр «Петербург-Сити». Соответствующий проект опубликован на сайте городского Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА), обратил внимание «Деловой Петербург».
Авторы инициативы предлагают возвести небоскребы на участке площадью 72 гектара, расположенном за Ладожским вокзалом. Сейчас там находится бывшая ниточная фабрика «Рабочий», в которой располагается офисно-складской комплекс, деловой центр «Охта», исправительная колония, гаражи, котельная, производственно-складские комплексы, асфальтобетонный завод «Магистраль» и несколько других объектов.
На их месте предлагают построить высотки с офисами, жилую недвижимость, общественный центр с ТРЦ и выставочным пространством, штаб-квартиры БРИКС и ШОС, здания федеральных и региональных органов власти, большой концертный зал «Сити-Холл», отели, офисы крупных российских корпораций, комплекс межвузовских апартаментов и транспортно-пересадочный узел. Общая площадь строительства должна составить не менее 3 млн квадратных метров.
Разработчики концепции отмечают, что в настоящее время в городе отсутствует проект подобного масштаба, основанный на принципах «пятиминутного города» и «транзитно-ориентированного девелопмента». По их мнению, небоскреб «Лахта-центр» не отвечает этим критериям из‑за периферийного расположения, ограниченности территории и преимущественно офисной направленности.
Строить «Петербург-Сити» предлагают через механизм комплексного развития территорий (КРТ) в период с 2025 до 2030 года. Общий объем инвестиций в создание общественно-делового центра оценивается минимум в 350 млрд рублей.
Документация с градостроительной концепцией проекта предоставлена от застройщика «КРТ-Девелопмент». На сайте этой компании опубликован аналогичный проект под названием «Санкт-Петербург Сити».
Совладелец застройщика Евгений Бондарчук в комментарии «Фонтанке» затруднился сказать, кто из его компании предложил небоскребы Смольному. Издание отмечает, что говорить о будущем зоны за Ладожским вокзалом преждевременно ― многие предложения о комплексном развитии территорий в Петербурге остаются проектами на картинке.