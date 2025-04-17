В Петербурге предложили построить свой «Сити» ― с небоскребами, концертным залом и парком

Разработчики концепции отмечают, что в настоящее время в городе отсутствует проект подобного масштаба, основанный на принципах «пятиминутного города» и «транзитно-ориентированного девелопмента». По их мнению, небоскреб «Лахта-центр» не отвечает этим критериям из‑за периферийного расположения, ограниченности территории и преимущественно офисной направленности.