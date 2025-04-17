Новый кукольный мультфильм от студии Laika выйдет в 2026 году

Студия Laika, известная по «Коралине в стране кошмаров», выпустит свой новый кукольный мультфильм «Дикий лес» в 2026 году.
Изначально было объявлено, что «Дикий лес» дебютирует в 2025 году, но затем это сообщение исчезло из рекламных материалов.
В основу мультфильма лег роман Колина Мелоя, солиста группы The Decemberists. Действие мультфильма развивается в Портленде, штат Орегон. Сюжет рассказывает о семикласснице Прю МакКил, чья обычная жизнь заканчивается, когда ее младшего брата похищают вороны.
Он попадает в запретный лес на окраине города, в котором находится целый скрытый мир, известный как Дикий лес. Прю отправляется туда вместе с придурковатым одноклассником Кертисом. С ним она сталкивается с опасностями, магией, говорящими животными и удивительно сложными политическими интригами.
Работа над экранизацией «Дикого леса» началась еще в 2011 году, вскоре после выхода романа. Однако официально проект был подтвержден только в сентябре 2021 года, когда компания Laika объявила, что Найт будет режиссером.