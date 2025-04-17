Ученые нашли признаки жизни на далекой планете

Команда из Кембриджа, изучающая атмосферу планеты K2-18b, зафиксировала признаки молекул, которые на Земле производятся лишь простейшими организмами. Об этом сообщает Би-би-си.
Руководитель исследования профессор Никку Мадхусудхан назвал их находку «самым убедительным на сегодняшний день свидетельством того, что жизнь во Вселенной возможна». Ученые смогут подтвердить их данные в течение 1–2 лет.
Планета K2-18b в два с половиной раза больше Земли и находится на расстоянии 700 триллионов миль от нас (это примерно 119 световых лет). Исследователи обнаружили в ее атмосфере химический след по крайней мере одной из двух молекул, связанных с жизнью: диметилсульфида (DMS) и диметилдисульфида (DMDS). На Земле эти газы производятся морским фитопланктоном и бактериями.
При этом количество газа, которые ученые считают результатом жизнедеятельности простейших микроорганизмов, в атмосфере K2-18b, по их оценкам, в тысячи раз превосходит его содержание на Земле. «Так что, если связь с жизнью реальна, то на этой планете кипит жизнь», — отметил Мадхусудхан.
Тем не менее, по словам исследователей, на данном этапе остается множество «если» и «но». Пока они уверенны в наличии газа на K2-18b на 99,7%, а для научного открытия этот показатель должен составлять 99,99999%. Но даже если ученым удастся добиться такого уровня достоверности, открытым останется вопрос о происхождении этого газа.
«На Земле он образуется микроорганизмами в океане, но даже при идеальных данных мы не можем точно утверждать, что у него биологическое происхождение на чужой планете. Во Вселенной происходит множество странных вещей, и мы не знаем, какие еще геологические процессы могут происходить на этой планете и производить эти молекулы», ― отметила астроном Кэтрин Хейманс из Эдинбургского университета.