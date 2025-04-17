Ученые нашли признаки жизни на далекой планете

«На Земле он образуется микроорганизмами в океане, но даже при идеальных данных мы не можем точно утверждать, что у него биологическое происхождение на чужой планете. Во Вселенной происходит множество странных вещей, и мы не знаем, какие еще геологические процессы могут происходить на этой планете и производить эти молекулы», ― отметила астроном Кэтрин Хейманс из Эдинбургского университета.