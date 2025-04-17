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Вышел новый трейлер «28 лет спустя» Дэнни Бойла

Сегодня в 08:47
Фото: Sony Pictures Entertainment

Sony Pictures опубликовала новый трейлер фильма «28 лет спустя» — продолжения «28 дней спустя» и «28 недель спустя». Его премьера состоится 20 июня.

По сюжету прошло почти три десятилетия с тех пор, как вирус ярости вырвался из лаборатории биологического оружия. Теперь, в безжалостном карантине, некоторые научились выживать среди зараженных.

«Одна из таких групп выживших живет на маленьком острове, соединенном с материком единственной хорошо охраняемой дамбой.

Когда один из членов группы покидает остров, чтобы отправиться в самое сердце материка, он открывает для себя тайны, чудеса и ужасы, которые изменили не только зараженных, но и других выживших», — гласит синопсис.

Кресло режиссера вновь занял Дэнни Бойл, а сценарий написал Алекс Гарленд, который положит начало новой трилогии. В сиквеле снялись Аарон Тейлор-Джонсон, Рэйф Файнс, Джоди Комер и другие.

Во франшизу также вернулся Киллиан Мерфи — он сыграл курьера на велосипеде, который в фильме «28 дней спустя» выходит из комы и обнаруживает, что мир охвачен вирусом.

В ранее вышедшем трейлере поклонники увидели кадр с зараженным зомби, удивительно похожим на Мерфи. Однако создатели фильма опровергли теорию, что героя актера поразил вирус.

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