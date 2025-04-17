Джордж Р.Р.Мартин назвал «Ветра зимы» проклятием своей жизни

Джордж Р. Р. Мартин назвал «Ветра зимы» проклятием всей своей жизни, рассуждая о задержке выхода романа.
Шестая книга цикла «Песнь льда и пламени» изначально должна была быть закончена 13 лет назад, но этот срок уже давно прошел. До сих пор остается неясным, когда Мартин закончит рукопись и закончит ли вообще.
Автор по-прежнему работает над романом, хотя у него есть другие обязательства, которые отвлекают от этого процесса. Например, шоу на HBO.
«Это проклятие моей жизни. Без сомнений, „Ветра зимы“ опоздали на 13 лет. Я все еще работаю над ними. У меня бывают периоды, когда я добиваюсь прогресса, но затем что‑то отвлекает мое внимание. У меня дедлайн для одного из шоу HBO. Мне нужно сделать что‑то еще. Но эти две вещи не связаны между собой», — рассказал Мартин.
Сейчас писатель значится как соавтор и исполнительный продюсер «Дома Дракона» и выступает единственным создателем другого предстоящего сериала-приквела HBO, «Рыцарь Семи Королевств», основанного на его новеллах «Сказки Дунка и Эгга».
В феврале 2021 года Мартин говорил, что написал сотни страниц в предыдущем году, а два месяца спустя заявил, что сильно отстает. В октябре 2022 года он сообщил, что роман готов на 75%. В декабре 2024-го писатель признался, что не знает, закончит ли когда‑нибудь «Ветра зимы», а в марте 2025-го рассказал, что написание книги продвигается успешно.
До этого Мартин подтвердил работу над вторым сезоном «Рыцаря Семи Королевств» ― спин-оффом «Игры престолов». Писатель уже посмотрел первый сезон шоу и назвал его великолепным.