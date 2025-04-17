Джордж Р.Р.Мартин назвал «Ветра зимы» проклятием своей жизни

«Это проклятие моей жизни. Без сомнений, „Ветра зимы“ опоздали на 13 лет. Я все еще работаю над ними. У меня бывают периоды, когда я добиваюсь прогресса, но затем что‑то отвлекает мое внимание. У меня дедлайн для одного из шоу HBO. Мне нужно сделать что‑то еще. Но эти две вещи не связаны между собой», — рассказал Мартин.