Елена Белова входит в Пустоту в финальном трейлере «Громовержцев»

На ютуб-канале Marvel вышел финальный трейлер «Громовержцев». Супергеройский фильм выйдет в мировой прокат 2 мая.
В центре двухминутного трейлера ― Елена Белова в исполнении Флоренс Пью, которая прыгает с одного из самых высоких небоскребов в мире, пытаясь обрести искупление и доказать, что она действительно герой. В конце ролика Елена входит в темное облако, вызванное Пустотой, когда ее приемный отец Красный Страж и остальные члены команды с ужасом наблюдают за происходящим.
«Громовержцы» расскажут о нестандартной команде антигероев, отправленных главой ЦРУ на самоубийственную миссию. Ее выполнение заставит их столкнуться с самыми темными уголками своего прошлого, гласит синопсис.
Вместе с Пью на экране появятся Себастьян Стэн, Дэвид Харбор, Уайатт Расселл и Ханна Джон-Кеймен. Кроме них в актерский состав включены Ольга Куриленко, Джулия Луис-Дрейфус и Харрисон Форд. В режиссерском кресле ― Джейк Шрайер («Робот и Фрэнк» и «Резня»).