Елена Белова входит в Пустоту в финальном трейлере «Громовержцев»

В центре двухминутного трейлера ― Елена Белова в исполнении Флоренс Пью, которая прыгает с одного из самых высоких небоскребов в мире, пытаясь обрести искупление и доказать, что она действительно герой. В конце ролика Елена входит в темное облако, вызванное Пустотой, когда ее приемный отец Красный Страж и остальные члены команды с ужасом наблюдают за происходящим.