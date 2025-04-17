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Елена Белова входит в Пустоту в финальном трейлере «Громовержцев»

Сегодня в 07:05
Иллюстрация: Marvel

На ютуб-канале Marvel вышел финальный трейлер «Громовержцев». Супергеройский фильм выйдет в мировой прокат 2 мая.

В центре двухминутного трейлера ― Елена Белова в исполнении Флоренс Пью, которая прыгает с одного из самых высоких небоскребов в мире, пытаясь обрести искупление и доказать, что она действительно герой. В конце ролика Елена входит в темное облако, вызванное Пустотой, когда ее приемный отец Красный Страж и остальные члены команды с ужасом наблюдают за происходящим.

Видео: Marvel Entertainment/YouTube

«Громовержцы» расскажут о нестандартной команде антигероев, отправленных главой ЦРУ на самоубийственную миссию. Ее выполнение заставит их столкнуться с самыми темными уголками своего прошлого, гласит синопсис.

Вместе с Пью на экране появятся Себастьян Стэн, Дэвид Харбор, Уайатт Расселл и Ханна Джон-Кеймен. Кроме них в актерский состав включены Ольга Куриленко, Джулия Луис-Дрейфус и Харрисон Форд. В режиссерском кресле ― Джейк Шрайер («Робот и Фрэнк» и «Резня»).

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