Майки Мэдисон отказалась сниматься в фильме Шона Леви по «Звездным войнам» с Райаном Гослингом

Сценарий написал Джонатан Троппер («Дальше живите сами», «Проект Адам»). По данным СМИ, грядущий фильм будет самостоятельным проектом, не связанным с сагой о Скайуокерах, которая завершилась в 2019 году фильмом «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Остальные подробности не сообщаются.