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Майки Мэдисон отказалась сниматься в фильме Шона Леви по «Звездным войнам» с Райаном Гослингом

Сегодня в 06:56
Фото: FilmNation Entertainment

Майки Мэдисон отказалась от роли в новом фильме «Звездные войны» от режиссера «Дэдпула и Росомахи» Шона Леви. Об этом пишет Variety.

Актрисе предлагали роль, но переговоры закончились тем, что она решила не участвовать в проекте. Главную роль в фильме исполнит Райан Гослинг.

Сценарий написал Джонатан Троппер («Дальше живите сами», «Проект Адам»). По данным СМИ, грядущий фильм будет самостоятельным проектом, не связанным с сагой о Скайуокерах, которая завершилась в 2019 году фильмом «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Остальные подробности не сообщаются.

Ранее инсайдер Джордан Руими рассказал, что Майки Мэдисон предложили главную роль в новом фильме франшизы Resident Evil режиссера Зака Креггера. Однако согласилась она или нет, пока неизвестно.

Новый фильм по Resident Evil, в отличие от предыдущих экранизаций, обещает быть ближе к оригинальной игре. Его релиз запланирован на 18 сентября 2026 года. Креггер выступил одним из сценаристов.

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