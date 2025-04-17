В Москве пройдет премьера нового спектакля Алексея Франдетти и Басты «Любовь без памяти»

«С одной стороны, эта история абсолютно киношная. С другой — именно она и является настоящей правдой. Любая хорошая история — всегда о любви. В нашем случае, о молодой любви, возможно, первой. Той, которая была в жизни каждого, той, о которой некоторые зрители вспоминают, и у них щемит сердце. А у кого‑то, наоборот, такая любовь впереди. Ради такой любви совершаются подвиги и меняются жизни», — отметил Франдетти.