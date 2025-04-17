В Москве пройдет премьера нового спектакля Алексея Франдетти и Басты «Любовь без памяти»

5 октября в московском «Вегас Сити Холле» состоится большая премьера оригинального мюзикла «Любовь без памяти». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе «Газгольдера».
Его режиссером стал трехкратный лауреат театральной премии «Золотая маска» Алексей Франдетти. Постановка вдохновлена творческим путем Басты, который отвечает за музыкальную часть спектакля.
Так, в постановке прозвучат специально написанные и доработанные хиты Басты и Ноггано: «Любовь без памяти», «Сансара», «Кинолента», «Жульбаны», «Медлячок», «Russian Paradise», «На заре», «Моя игра» и другие.
Это уже вторая работа режиссера с рэпером после муздрамы «Маяковский», поставленной к 130-летию поэта. По сюжету «Любви без памяти» Саша, талантливый музыкант из Ростова-на-Дону, приезжает в Москву, чтобы реализовать себя в музыкальной индустрии. Но первый же сюрприз, который преподносит ему столица, — случайная встреча с Катей, студенткой, которая через месяц уезжает учиться в Париж.
«С одной стороны, эта история абсолютно киношная. С другой — именно она и является настоящей правдой. Любая хорошая история — всегда о любви. В нашем случае, о молодой любви, возможно, первой. Той, которая была в жизни каждого, той, о которой некоторые зрители вспоминают, и у них щемит сердце. А у кого‑то, наоборот, такая любовь впереди. Ради такой любви совершаются подвиги и меняются жизни», — отметил Франдетти.