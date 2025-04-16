Стала известна причина смерти Мишель Трахтенберг

Мишель Трахтенберг обнаружили мертвой в конце 26 февраля у нее в квартире в Нью-Йорке. СМИ сообщали, что актриса недавно перенесла трансплантацию печени. Некоторые источники утверждали, что она была «очень-очень подавлена эмоционально».