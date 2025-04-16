Стала известна причина смерти Мишель Трахтенберг

Американская актриса Мишель Трахтенберг, известная по сериалу «Сплетница» и фильму «Принцесса льда», скончалась в результате осложнений от сахарного диабета. Об этом сообщил People со ссылкой на управление главного судмедэксперта Нью-Йорка.
По словам специалистов, Трахтенберг умерла естественной смертью. К таким выводам медики пришли после изучения результатов токсилогического тестирования. Его проводили без вскрытия, против которого выступала семья погибшей.
Мишель Трахтенберг обнаружили мертвой в конце 26 февраля у нее в квартире в Нью-Йорке. СМИ сообщали, что актриса недавно перенесла трансплантацию печени. Некоторые источники утверждали, что она была «очень-очень подавлена эмоционально».
Трахтенберг было 39 лет. Незадолго до своей смерти она написала сценарий, который мечтала превратить в фильм. Бойфренд девушки намерен довести дело до конца. У проекта уже появился инвестор.