Натали Портман рассказала, как однажды столкнулась с привидением

«Когда мне было где‑то 25 лет, я снималась в Испании и подружилась с женщиной, которая была замужем за герцогом, и она пригласила меня провести ночь в замке с ней. Я обрадовалась, и там были только мы вдвоем. У каждом была собственная комната. Всю ночь вода в кране включалась и выключалась, были слышны шаги»

Натали Портман