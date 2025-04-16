Натали Портман рассказала, как однажды столкнулась с привидением

Американская актриса Натали Портман, известная по фильмам «Черный лебедь» и «Близость», рассказала изданию Interview Mag, как столкнулась с привидением.
Портман призналась, что никогда не видела призраков. Но однажды «ощущала присутствие призрака». Актриса вспомнила, как останавливалась на ночь у подруги в замке в Испании почти 20 лет назад.
Портман подчеркнула, что в замке чувствовалась «активность», которая не была связана с самой актрисой или ее приятельницей.
Портман специально для издания поговорила со своей коллегой Дженной Ортегой. Актрисы обсудили профессию, детство на съемочной площадке, подхалимов, которые появляются в окружении, когда приходит слава.
В этом разговоре Портман призналась, что намеренно выстраивала свой публичный образ как скрытной и очень серьезной актрисы. Это произошло из‑за того, что актрису сексуализировали в очень юном возрасте — и она хотела защититься.
«И я чувствовала, что мой способ защитить себя — это сказать: „Я такая серьезная. Я такая прилежная. Я умная, и это не тот тип девушек, на которых стоит нападать“. Я думала, что если я создам такой образ себя, меня оставят в покое», — сказала она.
По мнению кинозвезды, «это сработало». В реальной жизни же Портман считает себя «глупой и нелепой», а еще очень открытой.