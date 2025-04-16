Натали Портман рассказала, как однажды столкнулась с привидением

Вчера / 14:44
Offset перенес концерт в Москве на 26 апреля
Сегодня / 23:22
Стала известна причина смерти Мишель Трахтенберг
Сегодня / 21:45
Линдси Лохан сыграет в драме «Count My Lies» по роману Софи Ставы
Вчера / 20:43
Майкл Китон снимется с Робертом Де Ниро в криминальном триллере «The Whisper Man»
Вчера / 19:52
Группа «Кино» выпустила анимационный клип на песню «Звезда»
Вчера / 19:30
Россияне установили 10 млн самозапретов на кредиты
Вчера / 18:56
Шайя ЛаБаф появился в трейлере фильма «Генри Джонсон»
Вчера / 17:55
Российская авиакомпания запретила слушать музыку в полете без наушников
Вчера / 17:55
Умер актер дубляжа Владимир Герасимов, который озвучивал персонажей Брюса Уиллиса и Джона Траволты
Вчера / 17:15
Наташа Лионн в трейлере второго сезона «Покерфейса»
Вчера / 17:02
Netflix выпустит документальный сериал о серийных убийцах Фреде и Роуз Уэст
Вчера / 16:55
Гиалуроновая кислота, сперма лосося и спикулы: какую косметику россияне искали весной
Вчера / 16:07
Бездомных кошек в России в 3,5 раза больше, чем собак
Вчера / 16:03
Сериал «Мартин» с Мартином Лоуренсом получит спин-офф
Вчера / 15:47
Трамп, Маск и Ширан вошли в топ-100 самых влиятельных людей 2025-го по версии Time
Вчера / 14:56
В Петербурге пройдет азартно-музыкальная игра «Бинго, плиз!» от создателей «Квиз, плиз!»
Вчера / 14:55
Бенедикт Камбербатч и Оливия Колман ополчаются друг против друга в трейлере комедии «Роузы»
Вчера / 14:16
DreamWorks выпустит мультфильм про затерянный магический остров
Вчера / 13:50
Йоко Оно рассказала, что пережила три выкидыша во время травли от фанатов The Beatles
Вчера / 13:45
Илон Маск предлагает матерям своего «легиона» детей 15 млн долларов за молчание
Вчера / 12:45
«Известия»: в популярном препарате для похудения обнаружили наркотик
Вчера / 12:40
«Мне совсем не стыдно»: в Лондоне продадут письмо Брэма Стокера, написанное после выхода «Дракулы»
Вчера / 12:30
В тихоокеанской стране впервые появились банкоматы
Вчера / 11:40
В Москве в пасхальную ночь транспорт будет работать дольше обычного
Вчера / 11:26
Умерла старейшая актриса «Ленкома» Нина Горшкова
Вчера / 11:06
В Вашингтоне объявили 11 апреля Днем Александра Овечкина
Вчера / 10:07
Во Вьетнаме заканчивается песок из‑за роста экономики
Вчера / 09:50
ФК «Красава» российского блогера Евгения Савина пробился в высший дивизион Кипра

Натали Портман рассказала, как однажды столкнулась с привидением

Сегодня в 22:39
Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images

Американская актриса Натали Портман, известная по фильмам «Черный лебедь» и «Близость», рассказала изданию Interview Mag, как столкнулась с привидением.

Портман призналась, что никогда не видела призраков. Но однажды «ощущала присутствие призрака». Актриса вспомнила, как останавливалась на ночь у подруги в замке в Испании почти 20 лет назад.

«Когда мне было где‑то 25 лет, я снималась в Испании и подружилась с женщиной, которая была замужем за герцогом, и она пригласила меня провести ночь в замке с ней. Я обрадовалась, и там были только мы вдвоем. У каждом была собственная комната. Всю ночь вода в кране включалась и выключалась, были слышны шаги»
Натали Портман

Портман подчеркнула, что в замке чувствовалась «активность», которая не была связана с самой актрисой или ее приятельницей.

Портман специально для издания поговорила со своей коллегой Дженной Ортегой. Актрисы обсудили профессию, детство на съемочной площадке, подхалимов, которые появляются в окружении, когда приходит слава.

В этом разговоре Портман призналась, что намеренно выстраивала свой публичный образ как скрытной и очень серьезной актрисы. Это произошло из‑за того, что актрису сексуализировали в очень юном возрасте — и она хотела защититься.

«И я чувствовала, что мой способ защитить себя — это сказать: „Я такая серьезная. Я такая прилежная. Я умная, и это не тот тип девушек, на которых стоит нападать“. Я думала, что если я создам такой образ себя, меня оставят в покое», — сказала она.

По мнению кинозвезды, «это сработало». В реальной жизни же Портман считает себя «глупой и нелепой», а еще очень открытой.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами