Линдси Лохан сыграет в драме «Count My Lies» по роману Софи Ставы

Американская актриса Линдси Лохан, известная по фильмам «Чумовая пятница» и «Дрянные девчонки», исполнит главную роль в телесериале «Count My Lies». Об этом сообщил Deadline.
Проект станет экранизацией недавно опубликованного романа Софи Ставы. Он выйдет на стриминговом сервисе Hulu. Лохан выступит продюсером адаптации наряду со сценаристами Айзеком Аптакером и Элизабет Бергер.
Сериал расскажет о заядлой лгунье Слоан Карауэй, которая прокладывает себе путь к должности няни. Она устраивается на работу к харизматичным Вайолет и Джею Локхартам и думает, что получила позицию мечты.
Но Слоан не представляет, в какой дом она на самом деле попала. Секреты поместью вот-вот вырвутся наружу и грозят катастрофическими последствиями буквально всем. Лохан предстанет в сериале в роли Вайолет.
Аптакер и Бергер ранее уже выпустили два сериала для компании Disney и их стримингового сервиса — «С любовью, Виктор» и «Как я встретила вашего отца». Лохан же в последние годы сотрудничала с другим стримингом — Netflix.
В августе актриса появится в долгожданном фильме студии Disney — сиквеле «Чумовой пятницы». В нем Лохан вернется к роли, которую она исполняла в оригинальном фильме, и воссоединится с другой звездой проекта Джейми Ли Кертис.