Россияне установили 10 млн самозапретов на кредиты с начала запуска сервиса на «Госуслугах», сообщает ТАСС. Такая возможность появилась 1 марта.
В пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро, рассказали, что наиболее активно сервисом пользовались жители Москвы (1,14 млн самозапретов), Московской области (0,72 млн), Петербурга (0,55 млн), Ростовской области (0,32 млн) и Башкортостана (0,31 млн).
Директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков поделился, что в последнее время тема кредитного мошенничества стала одной из наиболее актуальных. «Поэтому введение в действие закона о самозапрете сопровождалось большим общественным резонансом, который вылился в повышенный спрос на данный сервис в первые месяцы его работы. Граждане стремились как можно быстрее приступить к самостоятельной защите от возможных действий мошенников», — сказал он.
Самозапрет на потребительские кредиты и займы на «Госуслугах» появился месяц назад. Можно запретить выдачу кредитов полностью или частично (например, только дистанционно).
У банков и микрофинансовых организаций высветится отметка о самозапрете гражданина. Если же мошенникам удастся получить заем, несмотря на ограничение, то возвращать ничего не придется.
Некоторые россияне попытались использовать новую функцию для незаконного обогащения, рассказывали в банках. Они устанавливают самозапрет на кредиты и сразу после этого обращаются в банки за займом.