Россияне установили 10 млн самозапретов на кредиты

Директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков поделился, что в последнее время тема кредитного мошенничества стала одной из наиболее актуальных. «Поэтому введение в действие закона о самозапрете сопровождалось большим общественным резонансом, который вылился в повышенный спрос на данный сервис в первые месяцы его работы. Граждане стремились как можно быстрее приступить к самостоятельной защите от возможных действий мошенников», — сказал он.