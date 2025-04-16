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Майкл Китон снимется с Робертом Де Ниро в криминальном триллере «The Whisper Man»

Вчера в 20:43
Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images

Американский актер Майкл Китон, известный по фильмам «Битлджус» и «Бердмен», снимется с двукратным обладателем премии «Оскар» Робертом е Ниро в криминальном триллере «The Whisper Man». Об этом сообщил Deadline.

Картину поставит Джейм Эшкрофт по роману Алекса Норта. Ее сценарий напишут Бен Джейкоби и Чейз Палмер. В актерский состав войдут Мишель Монаган, Адам Скотт, Джон Кэрролл Линч, Хэмиш Линклейтер, Оуэн Тиг и Экстон Лука Порто.

По информации СМИ, у Китона в фильме будет камео. Продюсерами ленты выступят Энтони и Джо Руссо, Анджела Руссо-Отстот и Майкл Диско. Триллер выпустит стриминговый сервис Netflix.

Фильм расскажет о вдове, авторе детективных романов, которая после похищения восьмилетнего сына обращается к своему отцу, бывшему полицейскому. Героиня не поддерживала с ним отношения, но теперь ей требуется его помощь.

Мужчина обнаруживает, что между похищением его внука и давним делом осужденного серийного убийцы есть связь. Преступник стал известен под прозвищем Шептун (The Whisper Man).

Съемки экранизации начнутся весной 2025 года на Восточном побережье США. Исполнительными продюсерами проекта станут Кэсси Уайтинг и Маркус Вишиди.

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