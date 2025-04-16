Российская авиакомпания запретила слушать музыку в полете без наушников

Авиакомпания «Победа» ввела запрет на просмотр видео со звуком и прослушивание музыки без наушников во время полетов. О новом правиле сообщается в телеграм-канале перевозчика.
«Мы знаем, что многие из вас предпочитают проводить время полета в тишине — отдыхать или заниматься делами, до которых не доходили руки», — заявили в «Победе».
Компания «настоятельно попросила» пассажиров слушать музыку и смотреть видео в наушниках. Запрет прописали в Правилах поведения клиентов на борту воздушного судна.
Как отмечает «Сноб», похожие требования есть и в других российских авиакомпаниях — «Аэрофлоте», «России» и Utair. Однако они указывают обобщенную формулировку, что пассажирам запрещается создавать некомфортные условия для других людей в самолете.
В январе метро Москвы запретило при поездке запрещено слушать музыку и смотреть видео без наушников. Кроме того, по станциям и переходам теперь запрещено ездить на самокатах, велосипедах и роликах.