Группа «Кино» выпустила анимационный клип на песню «Звезда»

Группа «Кино» выпустила анимационый клип на песню «Звезда». Главным героем видео стал погибший фронтмен коллектива Виктор Цой.
В ролике он едет на автомобиле мимо городских пейзажей, высоковольтных столбов, заборов с граффити и водонапорных башен. Музыкант видит затмение солнца и любуется на звездное небо.
В середине видео Цой доходит по полю до деревянного домика, в окне которого горит свет. Завершается клип выступлением участников группы под дождем — уже без Цоя.
Клип создала анимационная студия «Светлые истории». По словам продюсера «Кино» Александра Цоя, их работа «поразила и вдохновила» членов коллектива.
«Мы почти сразу решили, что не сделать его отдельным релизом и официальным клипом — просто неправильно. Мы должны дать всем людям возможность это увидеть. Потому что это настоящее произведение искусства, это просто круто», — поделился Цой.
Он отметил, что в клипе «есть и юмор, и грусть, и экшн, и красота». Когда зрители смотрят его, они могут «много всего пережить». Режиссером видео выступил Павел Погудин.
Песня «Звезда» предстала в видео в новой аранжировке. Ее создали Юрий Каспарян, Александр Титов, Игорь Тихомиров, Олег Шунцов и Дмитрий Кежватов.