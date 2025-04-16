Шайя ЛаБаф появился в трейлере фильма «Генри Джонсон»

На ютуб-канале onenineninethree опубликовали трейлер фильма «Генри Джонсон», в котором снялся Шайя ЛаБаф («Трансформеры», «Арахисовый сокол»).
Драма выйдет на экраны 9 мая. Она расскажет о мужчине, который находится в поисках своего морального ориентира после того, как акт сострадания перевернул его жизнь с ног на голову.
Жизнь Генри ведет его по пути манипуляций и этической неопределенности, отмечают создатели ленты. В картине он столкнется с различными авторитетными фигурами, которые определят его как личность.
Партнерами ЛаБафа по проекту стали Эван Джонигкейт, Крис Бауэр, Доминик Хоффман. Режиссером фильма выступил Дэвид Мамет.