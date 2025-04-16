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Шайя ЛаБаф появился в трейлере фильма «Генри Джонсон»

Сегодня в 18:56

На ютуб-канале onenineninethree опубликовали трейлер фильма «Генри Джонсон», в котором снялся Шайя ЛаБаф («Трансформеры», «Арахисовый сокол»).

Драма выйдет на экраны 9 мая. Она расскажет о мужчине, который находится в поисках своего морального ориентира после того, как акт сострадания перевернул его жизнь с ног на голову.

Жизнь Генри ведет его по пути манипуляций и этической неопределенности, отмечают создатели ленты. В картине он столкнется с различными авторитетными фигурами, которые определят его как личность.

Партнерами ЛаБафа по проекту стали Эван Джонигкейт, Крис Бауэр, Доминик Хоффман. Режиссером фильма выступил Дэвид Мамет.

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