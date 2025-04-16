Гиалуроновая кислота, сперма лосося и спикулы: какую косметику россияне искали весной

Фаворитом покупателей в первом квартале этого года стала косметика на основе каннабидиола (CBD): спрос вырос в 19 раз год к году. Спрос на ресвератрол возрос в 4,5 раза. Спикулы и центеллу не только искали, но и активно покупали: спрос увеличился в 2,5 и 2,3 раза соответственно.