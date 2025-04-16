Гиалуроновая кислота, сперма лосося и спикулы: какую косметику россияне искали весной

Спикулы, сперма лосося и центелла возглавили топ самых популярных косметических ингредиента сезона по версии «Золотого яблока». Сеть косметических магазинов поделилась статистикой запросов в своем фирменном приложении и на сайте «Дзен».
Лидером по росту популярности стали спикулы. Микроиглы из скелетов пресноводных губок стали вирусным трендом в соцсетях и обрели известность как антивозрастной и противовоспалительный компонент. Число запросов про них выросло в 74 раза по сравнению с весной 2024-го.
Следом идет сперма лосося (PDRN), известной своими регенерирующими свойствами и способностью ускорять процессы заживления кожи (частота запросов этого ингредиента выросла в пять раз). Третье место заняла центелла, которая ценится за успокаивающие и увлажняющие свойства (рост — в 2,5 раза).
Закрыли пятерку по росту популярности ниацинамид и ретинол. При этом второй стал абсолютным лидером по общему числу запросов: в «Дзене» на него приходится 22% от этого числа.
Фаворитом покупателей в первом квартале этого года стала косметика на основе каннабидиола (CBD): спрос вырос в 19 раз год к году. Спрос на ресвератрол возрос в 4,5 раза. Спикулы и центеллу не только искали, но и активно покупали: спрос увеличился в 2,5 и 2,3 раза соответственно.