Умер актер дубляжа Владимир Герасимов, который озвучивал персонажей Брюса Уиллиса и Джона Траволты

В возрасте 75 лет скончался актер и режиссер дубляжа Владимир Герасимов. Об этом сообщило объединение «Русский дубляж».
Месяц назад у актера случился инсульт. Он впал в кому, из которой уже не вышел, уточнил сын Герасимова агентству ТАСС.
Владимир Герасимов озвучивал персонажей Брюса Уиллиса в фильмах «Неудержимые» и «РЭД-2». Его голосом также говорил герой Джона Траволты в лентах «Из Парижа с любовью», «База „Клейтон“» и «Особо опасны». В мультфильме «Гравити Фоллз» Герасимов озвучил дядю Стэна.
Кроме того, актер снимался в советских фильмах «Освобождение: Битва за Берлин», «Аты-баты, шли солдаты…», а еще появлялся в эпизодических ролях в российских сериалах.