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Умер актер дубляжа Владимир Герасимов, который озвучивал персонажей Брюса Уиллиса и Джона Траволты

Сегодня в 17:55
Фото: rudubbing/Telegram

В возрасте 75 лет скончался актер и режиссер дубляжа Владимир Герасимов. Об этом сообщило объединение «Русский дубляж».

Месяц назад у актера случился инсульт. Он впал в кому, из которой уже не вышел, уточнил сын Герасимова агентству ТАСС.

Владимир Герасимов озвучивал персонажей Брюса Уиллиса в фильмах «Неудержимые» и «РЭД-2». Его голосом также говорил герой Джона Траволты в лентах «Из Парижа с любовью», «База „Клейтон“» и «Особо опасны». В мультфильме «Гравити Фоллз» Герасимов озвучил дядю Стэна.

Кроме того, актер снимался в советских фильмах «Освобождение: Битва за Берлин», «Аты-баты, шли солдаты…», а еще появлялся в эпизодических ролях в российских сериалах.

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