Netflix выпустит документальный сериал о серийных убийцах Фреде и Роуз Уэст

«Создание этого сериала стало огромной задачей для нашей команды. Получение доступа к никогда ранее не виденным видео, никогда не слышанным записям, доступ к людям, которые никогда ранее не говорили об этом деле, и в то же время балансирование чувствительности семей после десятилетий тихого горя и силы — все это было вдохновляющим», — поделился Дьюсбери.