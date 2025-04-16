Стриминговый сервис Netflix выпустит документальный сериал о серийных убийцах Фреде и Роуз Уэст. Об этом написал Deadline.
Проект под названием «Фред и Роуз Уэст: Британская история ужасов» расскажет о жизни преступников. В шоу войдут интервью семей жертв Уэстов, а также полицейские аудиозаписи и видеокадры.
Сериал выйдет 14 мая. Он будет состоять из трех эпизодов, их назовут «Фред», «Роза» и «Процесс». Ленту выпустит компания Blink Films. Режиссером картины выступил Дэн Дьюсбери. Продюсерами стали Дэн Чемберс, Дэвид Херман и Фиона Стауртон.
«Создание этого сериала стало огромной задачей для нашей команды. Получение доступа к никогда ранее не виденным видео, никогда не слышанным записям, доступ к людям, которые никогда ранее не говорили об этом деле, и в то же время балансирование чувствительности семей после десятилетий тихого горя и силы — все это было вдохновляющим», — поделился Дьюсбери.
Фрэд Уэст — один из самых известных серийных убийц Великобритании. Он убил по меньшей мере 12 женщин в период с 1967 по 1987 год. Большинство преступлений он совершил вместе со своей второй женой. Уэст умер в 1995 году. Роза в настоящее время находится в тюрьме.