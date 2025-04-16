Наташа Лионн в трейлере второго сезона «Покерфейса»

Телеканал Sky TV представил трейлер второго сезона «Покерфейса». Продолжение детективного сериала с Наташей Лионн стартует на Peacock 8 мая.
В центре сюжета ― работница казино Чарли Кейл, которая способна по виду человека определять, говорит он правду или врет. Во втором сезоне она продолжит раскрывать преступления, все еще находясь в бегах.
Видео: Sky TV/YouTube
Вместе с Лионн в новых эпизодах сыграли Хлоя Севиньи, Эллен Баркин, Тим Блейк Нельсон, Джанкарло Эспозито, Кэти Холмс и Кумайл Нанджиани.
Срежиссировали сериал Наташа Лионн и Райан Джонсон («Достать ножи», «Петля времени»).
За первый сезон «Покерфейс» получил четыре номинации на «Эмми» и выиграл одну. Джудит Лайт получила приз за лучшую роль приглашенной актрисы в комедийном сериале.