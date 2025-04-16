Трамп, Маск и Ширан вошли в топ-100 самых влиятельных людей 2025-го по версии Time

Журнал Time выпустил список самых влиятельных личностей по состоянию на 2025 год. В него вошли Дональд Трамп, Илон Маск и Эд Ширан.
Список поделен на шесть категорий. В лидеры журналисты записали президента США Дональда Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса, основателя SpaceX Илона Маска, министра здравоохранения США Роберта Ф.Кеннеди-младшего, премьера Великобритании Кира Стармера, нового канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Аргентины Хавьера Милея и временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа.
В карточке Трампа говорится, что «ни один другой современный президент не захватил контроль над правительством США так решительно», как он. «Оставшаяся часть его срока покажет, насколько он может согнуть страну — и мир, — прежде чем она сломается», — написал корреспондент Брайан Беннет.
В категорию с артистами попали певцы Эд Ширан и Hozier, актриса Скарлетт Йоханссон, исполнитель главной роли в сериале «Разделение» Адам Скотт и актриса Рашида Джонс. Иконами признаны Деми Мур и Эдриен Броди, титанами — подкастер Джо Роган и основатель Meta* Марк Цукерберг, а среди пионеров можно встретить Снупп Догга.
В феврале Time опубликовал список женщин 2025 года. Ими стали актриса Николь Кидман, баскетболистка Эйжа Уилсон и гимнастка Джордан Чайлз.
* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.