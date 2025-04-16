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Трамп, Маск и Ширан вошли в топ-100 самых влиятельных людей 2025-го по версии Time

Сегодня в 15:47
Иллюстрация: Time

Журнал Time выпустил список самых влиятельных личностей по состоянию на 2025 год. В него вошли Дональд Трамп, Илон Маск и Эд Ширан.

Список поделен на шесть категорий. В лидеры журналисты записали президента США Дональда Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса, основателя SpaceX Илона Маска, министра здравоохранения США Роберта Ф.Кеннеди-младшего, премьера Великобритании Кира Стармера, нового канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Аргентины Хавьера Милея и временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа.

В карточке Трампа говорится, что «ни один другой современный президент не захватил контроль над правительством США так решительно», как он. «Оставшаяся часть его срока покажет, насколько он может согнуть страну — и мир, — прежде чем она сломается», — написал корреспондент Брайан Беннет.

В категорию с артистами попали певцы Эд Ширан и Hozier, актриса Скарлетт Йоханссон, исполнитель главной роли в сериале «Разделение» Адам Скотт и актриса Рашида Джонс. Иконами признаны Деми Мур и Эдриен Броди, титанами — подкастер Джо Роган и основатель Meta* Марк Цукерберг, а среди пионеров можно встретить Снупп Догга.

В феврале Time опубликовал список женщин 2025 года. Ими стали актриса Николь Кидман, баскетболистка Эйжа Уилсон и гимнастка Джордан Чайлз.

* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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