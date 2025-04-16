Трамп, Маск и Ширан вошли в топ-100 самых влиятельных людей 2025-го по версии Time

В карточке Трампа говорится, что «ни один другой современный президент не захватил контроль над правительством США так решительно», как он. «Оставшаяся часть его срока покажет, насколько он может согнуть страну — и мир, — прежде чем она сломается», — написал корреспондент Брайан Беннет.