Сериал «Мартин» с Мартином Лоуренсом получит спин-офф

Сериал «Мартин» с комедийным актером Мартином Лоуренсом получит спин-офф под названием «Varnell Hill». Об этом сообщил Forbes.
Шоу вернет на экраны персонажа Томми Дэвидсона. Сериал «исследует путь Варнелла к сохранению актуальности в постоянно развивающейся отрасли, а также корпоративную динамику руководителей сетей».
«Вы скучали по мне? Ну теперь вам не нужно! Я взволнован и польщен тем, что стал частью такого творческого проекта с блестящим умом Мартина Лоуренса, над которым трудились более 30 лет», — поделился Дэвидсон.
Сериал выйдет на стриминговом сервисе BET+. Лоуренс выступит одним из создателей «Varnell Hill» вместе с Бентли Эвансом. Над проектом также поработают Джесси Коллинз, Дионн Хармон, Энди Хорн, Стейси Лайлс, Роберт Лоуренс и Рэй Проктор.
Появится ли Лоуренс в сериале в качестве актера, неясно. Он исполнял главную роль в «Мартине», который выходил на телеканале Fox с 1992 по 1997 год.