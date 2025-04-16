Бездомных кошек в России в 3,5 раза больше, чем собак

Численность кошек и собак без хозяев сокращается. В 2021 году в РФ было 4,08 млн бездомных животных, из которых 3,94 млн жили на улице, а 144 тыс. ― в приютах. А вот количество домашних животных, напротив, растет. Сейчас в российских семьях проживают 49,2 млн кошек и 25,5 млн собак.