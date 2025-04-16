Бездомных кошек в России в 3,5 раза больше, чем собак

В России на улице и в приютах живут 3,6 млн бездомных животных, из которых 2,8 млн кошек и 800 тыс. собак. Об этом на презентации Всероссийской переписи бездомных животных сообщила эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.
При этом в приютах кошек живет гораздо меньше, чем собак, ― 20 тыс. против 150 тыс. Остальные 3,4 млн бездомных животных обитают на улице. В общей популяции своего вида в России бездомные кошки составляют 5%, а собаки ― 3%.
Самая тяжелая ситуация в Южном и Северо-Кавказском округах. В ЮФО 560 тыс. питомцев без хозяев ― 3,9 животных на 100 человек, в СКФО 701 тыс. ― 6,8 на 100 человек.
Это объясняется двумя факторами ― невысокой долей городского населения в этих регионах и теплым климатом, который помогает выживать потомству. Кроме того, в обоих субъектах, а еще в Дальневосточном федеральном округе низкий уровень стерилизации домашних животных.
В Москве и Петербурге доля бездомных животных существенно ниже. Все благодаря тому, что в них эффективно работает программа ОСВВ («отлов — стерилизация — вакцинация — возврат»).
Численность кошек и собак без хозяев сокращается. В 2021 году в РФ было 4,08 млн бездомных животных, из которых 3,94 млн жили на улице, а 144 тыс. ― в приютах. А вот количество домашних животных, напротив, растет. Сейчас в российских семьях проживают 49,2 млн кошек и 25,5 млн собак.