Offset перенес концерт в Москве на 26 апреля

Offset стал номинантом на «Грэмми» в составе хип-хоп-трио. Он известен хитами вроде «Bad and Boujee», «Rick Flair Drip» и «Zeze». В 2023 году он выпустил второй сольный альбом «Set It Off» из 21 трека, включая коллаборацию с Don Tolliver «Worth It». Артист сочетает в музыке личные истории и эксперименты: от триплет-ритмов Migos до сольных платиновых хитов вроде «Clout».