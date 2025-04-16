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Offset перенес концерт в Москве на 26 апреля

Сегодня в 14:44
Фото: @offsetyrn

Offset перенес концерт в Москве с 18 на 26 апреля. Это связано с личными причинами рэпера, рассказали «Афише Daily» организаторы.

Концерт Offset состоится на площадке «МТС Live Холл». Перед появлением рэпера на разогрев выйдет Токсис.

Offset попал в подборку апрельских событий «Афиши Daily» в Москве. По информации Mash, гонорар Offset составит около 500 тыс. долларов, а переговоры о его приезде вели с осени 2024 года.

Offset стал номинантом на «Грэмми» в составе хип-хоп-трио. Он известен хитами вроде «Bad and Boujee», «Rick Flair Drip» и «Zeze». В 2023 году он выпустил второй сольный альбом «Set It Off» из 21 трека, включая коллаборацию с Don Tolliver «Worth It». Артист сочетает в музыке личные истории и эксперименты: от триплет-ритмов Migos до сольных платиновых хитов вроде «Clout».

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