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Бенедикт Камбербэтч и Оливия Колман ополчаются друг против друга в трейлере комедии «Роузы»

Сегодня в 14:55
Фото: SearchlightPictures/YouTube

Searchlight выпустила первый трейлер фильма «Роузы» с Бенедиктом Камбербэтчем и Оливией Колман. Премьера состоится 29 августа.

Режиссером картины выступил Джэй Роуч, известный по «Знакомству с родителями» и «Остину Пауэрсу», а сценаристом — Тони Макнамара, работавший с Йоргосом Лантимосом над «Фавориткой» и «Бедными-несчастными».

«Роузы» — переосмысление черной комедии 1989 года «Война Роз». Обе версии основаны на одноименном романе Уоррена Адлера 1981 года.

Сюжет рассказывает об Айви (Колман) и Тео (Камбербэтч) — на первый взгляд идеальной супружеской паре из Калифорнии с успешной карьерой, замечательными детьми и крепким браком. Но когда карьера Тео начинает рушиться, а амбиции Айви стремительно растут, их идеальная жизнь разваливается, и скрытые обиды выходят наружу.

Видео: SearchlightPictures/YouTube

В фильме также снялись Энди Сэмберг, Элисон Дженни, Нкути Гатва, Кейт МакКиннон, Сунита Мани, Джейми Деметриу, Зои Чао и Белинда Бромилоу.

Продюсерами «Роузов» выступили Мишель Грэм, Эд Синклер и Том Карвер, а также Бенедикт Камбербэтч через свою компанию SunnyMarch совместно с партнерами Адамом Акландом и Лией Кларк.

«Фильм — это притча о двух людях, которые безумно любили друг друга, а затем так же сильно возненавидели, упустив все, что между этими крайностями», — рассказал Камбербэтч в интервью Vanity Fair.

«Многое в этой истории пугающе узнаваемо: как нам бывает трудно проявлять любовь к тем, кого мы любим больше всего, и как все может пойти наперекосяк, если мы не заботимся и не питаем отношения, лежащие в основе наших семей», — добавил актер.

Роман Адлера впервые экранизировал в 1989 году Дэнни ДеВито, который выступил режиссером, соавтором сценария и исполнителем одной из главных ролей вместе с Кэтлин Тернер и Майклом Дугласом. Картина стала 13-й по кассовым сборам в 1989 году и получил номинацию на премию BAFTA, а также три номинации на «Золотой глобус», включая категорию «Лучшая комедия или мюзикл».

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