Бенедикт Камбербэтч и Оливия Колман ополчаются друг против друга в трейлере комедии «Роузы»

Сюжет рассказывает об Айви (Колман) и Тео (Камбербэтч) — на первый взгляд идеальной супружеской паре из Калифорнии с успешной карьерой, замечательными детьми и крепким браком. Но когда карьера Тео начинает рушиться, а амбиции Айви стремительно растут, их идеальная жизнь разваливается, и скрытые обиды выходят наружу.