DreamWorks выпустит мультфильм про затерянный магический остров

DreamWorks анонсировала новый мультфильм «Forgotten Island» («Забытый остров»). Его премьера состоится 25 сентября 2026 года, сообщает Deadline.
Режиссерами и сценаристами проекта стали Джоэл Кроуфорд и Хануэль Меркадо. Они вместе работали над мультфильмом «Кот в сапогах: Последнее желание», который в 2022 году получил номинации на «Оскар», BAFTA и «Золотой глобус».
Подробности сюжета пока держатся в секрете. Фильм описывается как приключенческая комедия о вечеринке, герои которой попадают на давно забытый магический остров, вдохновленный филиппинской мифологией.
Как отмечает Cartoon Brew, оригинальные проекты ― редкость для DreamWorks. Обычно студия выпускает мультфильмы, основанные на известных франшизах или литературных произведениях. Единственное исключение за 15 лет ― «Руби Гильман: Приключения кракена-подростка», который вышел в 2023 году и провалился в прокате.
Прошлый проект DreamWorks ― адаптация книги Питера Брауна «Дикий робот» ― добился большого успеха. При бюджете в 78 млн долларов он собрал по всему миру 333 млн, получил три номинации на «Оскар» и стал триумфатором анимационной премии Annie, забрав девять наград.