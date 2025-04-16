DreamWorks выпустит мультфильм про затерянный магический остров

Как отмечает Cartoon Brew, оригинальные проекты ― редкость для DreamWorks. Обычно студия выпускает мультфильмы, основанные на известных франшизах или литературных произведениях. Единственное исключение за 15 лет ― «Руби Гильман: Приключения кракена-подростка», который вышел в 2023 году и провалился в прокате.