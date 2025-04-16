Илон Маск предлагает матерям своих детей 15 млн долларов за молчание

Илон Маск предложил матери одного из своих детей 15,1 млн долларов в обмен на молчание, пока ребенку не исполнится 21 год. Об этом The Wall Street Journal (WSJ) рассказала консервативная активистка Эшли Сент-Клэр, которая родила от бизнесмена в феврале.
Маск предлагает выплаты всем матерям своих детей, включая певицу Граймс и главу Neuralink Шивон Зилис. Сент-Клэр отказалась подписывать договор, по которому ей запрещалось критиковать миллиардера, а у него никаких ограничений нет.
Маск настаивал на кесаревом сечении, считая, что это влияет на развитие мозга ребенка, и запретил обрезание, пишет WSJ. Сент-Клэр отказалась от этих условий, но согласилась указать Маска в свидетельстве о рождении сына Ромула.
С каждой новой оглаской в прессе размер алиментов сокращался. Тест на отцовство подтвердил, что Маск с вероятностью 99,9999% является отцом ребенка, о чем написали таблоиды. После этого выплата сократилась до 40 тыс. долларов. Когда WSJ запросил комментарий Маска к этому материалу, полученная Сент-Клэр сумма уменьшилась до 20 тыс.
В 2024 году The New York Times сообщал, что Маск планирует создать в техасском Остине «семейный комплекс», где хочет поселить своих детей и их матерей. Основатель Tesla и SpaceX приобрел в городе дом, напоминающий по виду тосканскую виллу, а еще расположенный неподалеку особняк с шестью спальнями. Их общая стоимость около 35 млн долларов.