Илон Маск предлагает матерям своих детей 15 млн долларов за молчание

Илон Маск предложил матери одного из своих детей 15,1 млн долларов в обмен на молчание, пока ребенку не исполнится 21 год. Об этом The Wall Street Journal (WSJ) рассказала консервативная активистка Эшли Сент-Клэр, которая родила от бизнесмена в феврале.