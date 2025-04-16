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Йоко Оно рассказала, что пережила три выкидыша во время травли от фанатов The Beatles

Сегодня в 13:50
Фото: Susan Wood/Getty Images

Йоко Оно рассказала о волне негатива, с которой столкнулась после распада The Beatles в 1970 году. Музыкант, художница и активистка, 92-летняя вдова Джона Леннона стала главным действующим лицом документального фильма «One to One: John & Yoko».

«Считается, что именно я развалила Beatles, понимаете? Когда я была беременна, многие писали мне: „Надеюсь, ты и твой ребенок умрете“», — говорит Оно в фильме.

Она вспоминает, как, гуляя по улице с Ленноном, сталкивалась с расизмом и агрессией: «Люди подходили ко мне и говорили, что я „страшная японка“. Они дергали меня за волосы, били по голове — я чуть не теряла сознание». По ее словам, в тот период она пережила три выкидыша.

«Когда все общество ополчилось на меня, я начала заикаться, — сказала она. — И внезапно, просто из‑за того, что я была связана с Джоном, меня стали считать уродливой… Тогда я поняла, насколько тяжел этот путь для женщин. Если даже я, будучи сильной, начала заикаться, значит, это действительно очень трудная дорога», — рассказала артистка.

Картина, премьера которой состоится 18 апреля, посвящена жизни Джона и Йоко в начале 70-х, когда они переехали из Англии в Нью-Йорк и жили в небольшой квартире в Гринвич-Виллидж.

Тогда они активно включились в политическую борьбу, а Леннон начал сольную карьеру. Документалка представляет собой монтаж записанных телефонных разговоров пары, а также отреставрированные фрагменты благотворительного концерта «One to One» 1972 года — единственного полноценного сольного концерта Леннона после распада The Beatles и до его гибели в 1980 году.

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