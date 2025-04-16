Йоко Оно рассказала, что пережила три выкидыша во время травли от фанатов The Beatles

«Когда все общество ополчилось на меня, я начала заикаться, — сказала она. — И внезапно, просто из‑за того, что я была связана с Джоном, меня стали считать уродливой… Тогда я поняла, насколько тяжел этот путь для женщин. Если даже я, будучи сильной, начала заикаться, значит, это действительно очень трудная дорога», — рассказала артистка.