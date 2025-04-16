В тихоокеанской стране впервые появились банкоматы

В Тувалу, одной из самых отдаленных стран мира, впервые появились банкоматы. До этого у жителей островов в Тихом океане не было доступа к электронному банкингу, сообщает The Gaurdian.
В честь появления банкоматов в деревне Ваиаку на главном острове страны Фунафути провели торжественную церемонию открытия с участием премьер-министра Фелети Тео и высокопоставленных политиков. Первые аппараты установили в штаб-квартире Национального банка Тувалу.
До сих пор все банковские операции в Тувалу совершались наличными деньгами. В день выплаты зарплаты работникам приходится стоять в очереди в банке, что часто приводит к длинным очередям, а закрываются отделения в 14.00. Платежи за продукты, отели и услуги почти всегда проходят через бумажные купюры.
Банкоматы появятся в ближайшее время в местных деревнях и аэропорту, а местные жители получат банковские карты. Поначалу услуги онлайн-банкинга будут бесплатными, «пока люди не освоятся», пояснил Тео. Стоимость развертывания пяти банкоматов и 30 терминалов обошлась в 1,9 млн долларов.
В Тувалу живет около 12 тыс. человек. Ожидается, что пользоваться банкоматами будут около 6000 клиентов.