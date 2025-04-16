В тихоокеанской стране впервые появились банкоматы

До сих пор все банковские операции в Тувалу совершались наличными деньгами. В день выплаты зарплаты работникам приходится стоять в очереди в банке, что часто приводит к длинным очередям, а закрываются отделения в 14.00. Платежи за продукты, отели и услуги почти всегда проходят через бумажные купюры.