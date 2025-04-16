«Известия»: в популярном препарате для похудения обнаружили наркотик

За продажу сибутрамина без рецепта грозит уголовная ответственность по статье 234 УК («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»). Максимальное наказание по ней ― три года лишения свободы. Тем не менее «Молекула» свободно продается в интернете.