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«Известия»: в популярном препарате для похудения обнаружили наркотик

Сегодня в 12:45
Фото: Daniel Dan/Unsplash

В препаратах для похудения «Молекула» и «Молекула плюс», ставших популярными благодаря тиктокам, нашли наркотическое вещество сибутрамин. Об этом сообщают «Известия», которые провели контрольную закупку и отдали БАД на экспертизу.

Сибутрамин ― анорексигенное средство амфетаминового ряда, которое создает у человека чувство ложного насыщения и применяется для лечения ожирения. Прием вещества приводит к серьезным побочным эффектам: аритмии, тахикардии, бессоннице и паническим атакам. Принимающие «Молекулу» жаловались на сухость во рту, усиленное сердцебиение, гиперактивность и расширенные зрачки.

За продажу сибутрамина без рецепта грозит уголовная ответственность по статье 234 УК («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»). Максимальное наказание по ней ― три года лишения свободы. Тем не менее «Молекула» свободно продается в интернете.

На упаковке препарата нет данных о производителе, а вся информация приведена на английском языке. Согласно описанию, «препарат состоит из сбалансированного комплекса натуральных компонентов». О содержании сибутрамина на упаковке не говорится.

Эксперты международной ассоциации «Антиконтрафакт» обнаружили в «Молекуле» 16,7 миллиграмма сибутрамина на капсулу. В большинстве зарегистрированных в России лекарств с сибутрамином дозировка этого вещества составляет от 10 до 15 миллиграмм.

«Эта доза уже считалась предельной и назначалась кратковременно только в крайних случаях — при отсутствии эффекта и хорошей переносимости. 16,7 миллиграмма на капсулу — это превышение даже максимальной дозы, что делает такой препарат особенно опасным, особенно людям с нарушениями сердечно-сосудистой системы. Содержание сильнодействующего вещества сибутрамин разрешено в зарегистрированном лекарственном препарате. Капсулы „Молекула“ такой регистрации не имеют», ― отметил президент Ассоциации организаций экспертизы качества лекарственных средств Сергей Зеленец.

В Роспотребнадзоре потребовали незамедлительно предоставить все документы, подтверждающие обнаружение сибутрамина в «Молекуле».

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