«Мне совсем не стыдно»: в Лондоне продадут письмо Брэма Стокера, написанное после выхода «Дракулы»

В Лондоне выставят на продажу редкую записку Брэма Стокера, которую он написал всего через несколько недель после публикации «Дракулы» в 1897 году, пишет The Guardian.
«Я посылаю вам Дракулу и удостоил себя чести вписать ваше имя в книгу… Господи, прости меня. Мне совсем не стыдно. Всегда ваш, Брэм Стокер», — пишет знаменитый автор.
Продавец письма Оливер Бейлис из антикварного книжного магазина Bayliss Rare Books отметил, что оно отличается личным, неформальным и откровенным тоном. Обычно в немногочисленных сохранившихся письмах Стокер придерживался сдержанного и делового стиля, но это послание свидетельствует о его понимании готической экстравагантности романа и, возможно, игривой гордости за его мрачную театральность. По словам Бейлиса, письма Стокера встречаются крайне редко, а те, в которых он прямо упоминает Дракулу, практически неизвестны.
«Известно о существовании лишь нескольких таких писем, и, как правило, это официальные благодарности. В отличие от них, это письмо неформальное, проницательное и датировано всего несколькими неделями после публикации книги, что делает его одним из самых ранних и откровенных авторских комментариев к ныне легендарному роману», — сказал Бейлис.
«Оно дает нам то, чего у нас по-настоящему никогда не было: голос самого Стокера, реагирующего на Дракулу в момент его выхода в свет — не как на иконy ужасов, а как на новое произведение. Юморная ремарка Стокера „Господи, прости меня. Мне совсем не стыдно“ звучит как признание художника, осознанно раздвигающего границы готики и получающего от этого удовольствие. Это театрально, дерзко и абсолютно искренне. Подобный тон вообще не встречается в других его письмах, касающихся этой темы», — добавил он.
Владелец отмечает, что редкий лот будет интересен как музеям, так и частным коллекционерам. Письмо поступило от продавца с Западного побережья США, который приобрел его из частной коллекции, где оно находилось с 1970-х годов.