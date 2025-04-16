«Мне совсем не стыдно»: в Лондоне продадут письмо Брэма Стокера, написанное после выхода «Дракулы»

«Оно дает нам то, чего у нас по-настоящему никогда не было: голос самого Стокера, реагирующего на Дракулу в момент его выхода в свет — не как на иконy ужасов, а как на новое произведение. Юморная ремарка Стокера „Господи, прости меня. Мне совсем не стыдно“ звучит как признание художника, осознанно раздвигающего границы готики и получающего от этого удовольствие. Это театрально, дерзко и абсолютно искренне. Подобный тон вообще не встречается в других его письмах, касающихся этой темы», — добавил он.