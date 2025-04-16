В Москве в пасхальную ночь транспорт будет работать дольше обычного

В Москве в пасхальную ночь продлили работу общественного транспорта. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.
Метро и МЦК будут открыты для входа до 2 часов ночи. До 3.30 пассажиров готовятся перевозить около 150 маршрутов наземного транспорта. 18 регулярных ночных маршрутов будут работать в обычном режиме.
Во время праздничных богослужений рядом с крупнейшими храмами — на станциях «Кропоткинская» и «Бауманская» — будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров.
Кроме того, на Пасху, Красную горку и Радоницу организуют бесплатное транспортное обслуживание городских кладбищ. Посмотреть все маршруты можно здесь.