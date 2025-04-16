В Вашингтоне объявили 11 апреля Днем Александра Овечкина

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер объявила 11 апреля 2025 года Днем Александра Овечкина. Она призвала всех жителей города отмечать новый праздник.
«Мы, жители Вашингтона, болельщики и поклонники Великого № 8, собрались, чтобы отпраздновать это невероятное достижение Ови, поблагодарить его за преданность „Кэпиталз“ на протяжении всей карьеры и за то, что он делает наш город городом чемпионов», ― говорится в заявлении мэра.
6 апреля Овечкин стал лучшим снайпером всех времен в регулярных чемпионатах НХЛ, забив 895-ю шайбу и побив рекорд Уэйна Гретцки, который держался 26 лет. 11 апреля «Вашингтон кэпиталз» устроил церемонию чествования Овечкина для фанатов.
Среди прочих подарков хоккеист получил на ней живых козлят. Выбор животных объясняется игрой слов: в английском языке слово «козел» и аббревиатура Greatest of All Time («величайший всех времен». — Прим. ред.) пишутся одинаково.
Российский форвард начал карьеру в НХЛ в сезоне 2005/2006, все это время выступая за «Вашингтон кэпиталз». В 2018 году вместе со своей командой он завоевал Кубок Стэнли. Кроме того, Овечкин трижды становился чемпионом мира в составе сборной России.