В Вашингтоне объявили 11 апреля Днем Александра Овечкина

Российский форвард начал карьеру в НХЛ в сезоне 2005/2006, все это время выступая за «Вашингтон кэпиталз». В 2018 году вместе со своей командой он завоевал Кубок Стэнли. Кроме того, Овечкин трижды становился чемпионом мира в составе сборной России.