В Вашингтоне объявили 11 апреля Днем Александра Овечкина

Сегодня / 08:22
«Яндекс» купил службу доставки Boxberry
Сегодня / 11:40
В Москве в пасхальную ночь транспорт будет работать дольше обычного
Сегодня / 11:26
Умерла старейшая актриса «Ленкома» Нина Горшкова
Сегодня / 10:07
Во Вьетнаме заканчивается песок из‑за роста экономики
Сегодня / 09:50
ФК «Красава» российского блогера Евгения Савина пробился в высший дивизион Кипра
Сегодня / 09:50
OpenAI работает над собственной соцсетью в стиле X
Сегодня / 09:28
В Британии выставили книгу, переплетенную кожей убийцы из XIX века
Сегодня / 08:21
Кевин Спейси вернулся к роли Фрэнка Андервуда в промо стендапа Тима Диллона
Сегодня / 07:40
В Калифорнии бездомный мужчина выиграл миллион долларов с помощью лотерейного билета
Сегодня / 06:38
Peacock отменил сериалы «Основано на реальных событиях» и «Мистер Ностальгия»
Сегодня / 06:25
Джеймс Марсден присоединился ко второму сезону сериала «Друзья и соседи»
Сегодня / 06:07
Мировые продажи вина упали до самого низкого уровня за 60 лет из‑за смены поколений
Сегодня / 23:48
Лора Линни из «Шоу Трумана» и «Озарка» появится в комедийном сериале «Американская классика»
Сегодня / 22:57
Джессика Честейн сыграет в хорроре Роба Сэвиджа по роману «Инциденты вокруг дома»
Сегодня / 22:19
Бини Фельдштейн из фильма «Образование» присоединится к сериалу «Убийства в одном здании»
Сегодня / 21:26
Билл Скарсгорд снимется в военной драме «Mosquito Bowl»
Вчера / 20:28
Кэрри мирится с Эйданом в трейлере третьего сезона «И просто так»
Вчера / 18:52
Вышел трейлер «Жизни Чака» — нового проекта Майка Флэнагана и Стивена Кинга
Вчера / 17:33
Аэропорт в Японии переименовали в Hello Kitty на полгода
Вчера / 16:54
Джейми Ли Кертис и звезда «Разделения» Бритт Лоуэр снимутся в триллере «Отправитель»
Вчера / 15:53
Холли Бейли снимется в музыкальной комедии Джесси Айзенберга
Вчера / 15:25
Женщины в два раза чаще извиняются на работе — и это может влиять на карьеру
Вчера / 14:50
У «Мятежной Луны» Зака Снайдера появится комикс-приквел о Немезиде
Вчера / 14:41
Режиссер «Один дома-2» назвал камео Трампа в фильме проклятьем
Вчера / 14:28
«Это грустно, это больно»: Диего Луна рассказал о прощании с Кассианом Андором
Вчера / 13:27
Клавиатура в стиле «Разделения» поступит в продажу
Вчера / 13:05
Ватикан признал архитектора Антонио Гауди достойным канонизации
Вчера / 12:47
Создателя канала «Синий кит» приговорили к девяти годам колонии

В Вашингтоне объявили 11 апреля Днем Александра Овечкина

Сегодня в 11:06
Фото: Patrick Smith/Getty Images

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер объявила 11 апреля 2025 года Днем Александра Овечкина. Она призвала всех жителей города отмечать новый праздник.

«Мы, жители Вашингтона, болельщики и поклонники Великого № 8, собрались, чтобы отпраздновать это невероятное достижение Ови, поблагодарить его за преданность „Кэпиталз“ на протяжении всей карьеры и за то, что он делает наш город городом чемпионов», ― говорится в заявлении мэра.

6 апреля Овечкин стал лучшим снайпером всех времен в регулярных чемпионатах НХЛ, забив 895-ю шайбу и побив рекорд Уэйна Гретцки, который держался 26 лет. 11 апреля «Вашингтон кэпиталз» устроил церемонию чествования Овечкина для фанатов.

Среди прочих подарков хоккеист получил на ней живых козлят. Выбор животных объясняется игрой слов: в английском языке слово «козел» и аббревиатура Greatest of All Time («величайший всех времен». — Прим. ред.) пишутся одинаково.

Российский форвард начал карьеру в НХЛ в сезоне 2005/2006, все это время выступая за «Вашингтон кэпиталз». В 2018 году вместе со своей командой он завоевал Кубок Стэнли. Кроме того, Овечкин трижды становился чемпионом мира в составе сборной России.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами