Умерла старейшая актриса «Ленкома» Нина Горшкова

В возрасте 90 лет после продолжительной болезни скончалась актриса Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Нина Горшкова. Об этом сотрудники театра сообщили в его телеграм-канале.
«Коллеги и друзья скорбят вместе с близкими и родными. Память о Нине Павловне будет жить в наших сердцах, спектаклях и каждом уголке этого театра, который она так любила. <…> Нина Павловна служила театру десятилетиями, даря зрителям вдохновение, а коллегам — бесценный опыт. Ее талант, преданность сцене и мудрость навсегда останутся в истории „Ленкома“», — говорится в сообщении.
Горшкова родилась в Москве в 1934 году. Она закончила Театральное училище им. Щукина, а в 1961-м вступила в коллектив «Ленкома». Среди ролей актрисы — спектакли «Ночное чудо», «Автоград XXI», «Ромул Великий», «Бременские музыканты», «Ва-банк» и другие. Ее последней работой стала роль Берты в «Поминальной молитве».