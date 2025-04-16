Умерла старейшая актриса «Ленкома» Нина Горшкова

«Коллеги и друзья скорбят вместе с близкими и родными. Память о Нине Павловне будет жить в наших сердцах, спектаклях и каждом уголке этого театра, который она так любила. <…> Нина Павловна служила театру десятилетиями, даря зрителям вдохновение, а коллегам — бесценный опыт. Ее талант, преданность сцене и мудрость навсегда останутся в истории „Ленкома“», — говорится в сообщении.