Натали Портман рассказала, что пережила долгую фазу сексуализации после дебюта в «Леоне»

По словам Портман, она думала, что если создаст такой образ, то ее оставят в покое — и это сработало: «Думаю, именно отсюда возникает разрыв между тем, какая я на самом деле — глупая и смешная, — и тем, как меня воспринимают — как очень серьёзную, книжную девушку. На самом деле я не особо скрытный человек — в жизни могу рассказать всё что угодно, — но на публике очень рано стало понятно: если сказать людям, что ты очень закрытый человек, твоё личное пространство начинают больше уважать. Я выстроила небольшую стену: мол, „я не собираюсь делать фотосессии со своими детьми“».