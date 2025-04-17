Натали Портман рассказала, что пережила долгую фазу сексуализации после дебюта в «Леоне»

Натали Портман рассказала, что в возрасте 11 лет подверглась «долгой фазе Лолиты», когда ее сексуализировали после дебюта в фильме Люка Бессона «Леон».
«Я думаю, что общественное представление обо мне отличается от того, какая я есть. Я уже говорила об этом раньше — о том, как в детстве меня сексуализировали, что, как мне кажется, происходит со многими молодыми девушками, снимающимися в кино.
Меня это очень пугало. Очевидно, что сексуальность — это огромная часть детства, но я хотела, чтобы она была внутри меня, а не была направлена на меня. И я чувствовала, что мой способ защитить себя — это притворяться, что я такая: „Я такая серьезная. Я такая прилежная. Я умная, и это не та девушка, на которую можно напасть“», — сказала актриса.
По словам Портман, она думала, что если создаст такой образ, то ее оставят в покое — и это сработало: «Думаю, именно отсюда возникает разрыв между тем, какая я на самом деле — глупая и смешная, — и тем, как меня воспринимают — как очень серьёзную, книжную девушку. На самом деле я не особо скрытный человек — в жизни могу рассказать всё что угодно, — но на публике очень рано стало понятно: если сказать людям, что ты очень закрытый человек, твоё личное пространство начинают больше уважать. Я выстроила небольшую стену: мол, „я не собираюсь делать фотосессии со своими детьми“».
В подростковом возрасте Портман также снялась в таких фильмах, как «Красивые девушки», «Марс атакует!», «Звёздные войны. Эпизод I — Скрытая угроза» и «Где угодно, только не здесь».