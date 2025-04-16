ФК «Красава» российского блогера Евгения Савина пробился в высший дивизион Кипра

В апреле 2022 года Савин выпустил видео, в котором поговорил с украинскими футболистами и беженцами о том, как военная операция России повлияла на их жизни. В ролике блогер назвал боевые действия безумием. В результате его футбольный клуб потерял спонсоров и быстро закрылся.