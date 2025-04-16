ФК «Красава» российского блогера Евгения Савина пробился в высший дивизион Кипра

Футбольный клуб «Красава» российского блогера и экс-футболиста Евгения Савина поднялся в высший дивизион Кипра. Об этом сообщает «Чемпионат».
«Красава» занимает первое место в турнирной таблице второго дивизиона Кипра с 59 очками. Всего из дивизиона в высшую лигу перейдут три клуба.
Евгений Савин выступал за «Томь», махачкалинский «Анжи», подмосковные «Химки», пермский «Амкар», самарские «Крылья Советов», екатеринбургский «Урал» и тульский «Арсенал».
В 2018 году он завел ютуб-канал «Красава» про российский футбол, а в 2021-м создал одноименный футбольный клуб. В команду Савин решил приглашать таланты, не пригодившиеся большим клубам, чтобы они могли показать себя.
В апреле 2022 года Савин выпустил видео, в котором поговорил с украинскими футболистами и беженцами о том, как военная операция России повлияла на их жизни. В ролике блогер назвал боевые действия безумием. В результате его футбольный клуб потерял спонсоров и быстро закрылся.
Летом того же года Савин перезагрузил «Красаву» на Кипре, в небольшой деревне под Лимассолом. Клуб выступал во втором дивизионе, заняв сперва 12-е место, а в следующем году ― 5-е.
В феврале 2023-го московский суд признал Савина виновным в дискредитации армии и оштрафовал его на 50 тыс. рублей.