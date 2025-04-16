Во Вьетнаме заканчивается песок из‑за роста экономики и развития транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает Bloomberg.
В 2018 году президент Трамп начал торговую войну с Китаем, что привело к переносу заводов из Китая во Вьетнам. Это вызвало экономический бум во Вьетнаме, где ВВП вырос до 7% в 2024 году.
Однако рост производства создал проблемы с транспортом. Для их решения правительство Вьетнама начало масштабные инфраструктурные проекты по расширению дорог и созданию новых маршрутов, ключевым ресурсом для строительства которых является камбоджийский песок.
Но сейчас Вьетнам испытывает дефицит песка. Он добывается из рек, но после ряда обрушений берегов, уничтоживших дома и вызвавших протесты местных жителей, власти ужесточили регулирование отрасли.
«Расширять добычу песка для обеспечения проектов автомагистралей сложно, поскольку правительство регулирует эту отрасль более строго», — объяснил специалист по инфраструктуре из университета RMIT в Ханое Хунг Нгуен.
В поисках решения в прошлом году вьетнамские власти обратились к Камбодже для закупки песка из реки Меконг. В 2023 году импорт камбоджийского песка утроился, а в 2024-м — удвоился.
Теперь городок Винь-Сыонг ежедневно принимает сотни барж. По данным спутниковых снимков от Planet Labs и Maxar Technologies, 9 марта 2024 года там было 385 барж, тогда как в феврале 2020 года — 83.