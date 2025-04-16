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OpenAI работает над собственной соцсетью в стиле X

Сегодня в 09:50
Фото: Levart_Photographer/Unsplash

Компания OpenAI разрабатывает собственную социальную сеть в стиле X (экс-Twitter). Об этом сообщил The Verge со ссылкой на источники, знакомые с проектом.

Хотя разработка пока находится на ранней стадии, по информации источников, уже существует внутренний прототип с социальной лентой, сосредоточенный на генерации изображений с помощью ChatGPT.

Генеральный директор Сэм Альтман якобы уже просит внешних экспертов поделиться мнением о проекте. Пока неясно, планирует ли OpenAI выпустить соцсеть как отдельное приложение или интегрировать ее в ChatGPT, который в прошлом месяце стал самым часто скачиваемым приложением в мире.

Как отмечает издание, запуск соцсети на базе или в духе ChatGPT, вероятно, усилит и без того напряженное соперничество Альтмана с Илоном Маском. В феврале, после того как Маск без приглашения предложил купить OpenAI за 97,4 млрд долларов, Альтман ответил: «Нет, спасибо, но мы можем купить Twitter за 9,74 млрд долларов, если хочешь».

Выход на рынок соцсетей также усилит конкуренцию с Meta*, которая, по имеющимся данным, планирует добавить социальную ленту в свое отдельное приложение с ИИ-помощником. Когда впервые появились сообщения о том, что Meta* разрабатывает конкурента приложению ChatGPT, Альтман вновь ответил в X: «Ну ладно, может, тогда и мы сделаем соцсеть».

Социальное приложение также может дать OpenAI доступ к уникальным данным, поступающим в реальном времени. X и Meta* уже используют их для обучения ИИ-моделей. Grok от Илона Маска, например, показывает контент из X в своих результатах (Маск недавно даже объединил X и свою компанию xAI в одну), а Meta* обучает Llama на огромных массивах пользовательских данных.

По данным источников, одна из идей прототипа соцсети от OpenAI — использовать ИИ, чтобы помогать людям делиться более интересным и качественным контентом. «Интеграция Grok с X вызвала у всех зависть, особенно то, как пользователи создают вирусные посты, заставляя ИИ говорить глупости», — говорит сотрудник крупной AI-лаборатории.

Выйдет ли социальная платформа OpenAI за пределы внутренней разработки OpenAI и когда это может произойти, пока неизвестно.

* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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