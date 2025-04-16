OpenAI работает над собственной соцсетью в стиле X

Как отмечает издание, запуск соцсети на базе или в духе ChatGPT, вероятно, усилит и без того напряженное соперничество Альтмана с Илоном Маском. В феврале, после того как Маск без приглашения предложил купить OpenAI за 97,4 млрд долларов, Альтман ответил: «Нет, спасибо, но мы можем купить Twitter за 9,74 млрд долларов, если хочешь».