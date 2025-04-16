В Британии выставили книгу, переплетенную кожей убийцы из XIX века

Сегодня / 08:22
«Яндекс» купил службу доставки Boxberry
Сегодня / 11:40
В Москве в пасхальную ночь транспорт будет работать дольше обычного
Сегодня / 11:26
Умерла старейшая актриса «Ленкома» Нина Горшкова
Сегодня / 11:06
В Вашингтоне объявили 11 апреля Днем Александра Овечкина
Сегодня / 10:07
Во Вьетнаме заканчивается песок из‑за роста экономики
Сегодня / 09:50
ФК «Красава» российского блогера Евгения Савина пробился в высший дивизион Кипра
Сегодня / 09:50
OpenAI работает над собственной соцсетью в стиле X
Сегодня / 08:21
Кевин Спейси вернулся к роли Фрэнка Андервуда в промо стендапа Тима Диллона
Сегодня / 07:40
В Калифорнии бездомный мужчина выиграл миллион долларов с помощью лотерейного билета
Сегодня / 06:38
Peacock отменил сериалы «Основано на реальных событиях» и «Мистер Ностальгия»
Сегодня / 06:25
Джеймс Марсден присоединился ко второму сезону сериала «Друзья и соседи»
Сегодня / 06:07
Мировые продажи вина упали до самого низкого уровня за 60 лет из‑за смены поколений
Сегодня / 23:48
Лора Линни из «Шоу Трумана» и «Озарка» появится в комедийном сериале «Американская классика»
Сегодня / 22:57
Джессика Честейн сыграет в хорроре Роба Сэвиджа по роману «Инциденты вокруг дома»
Сегодня / 22:19
Бини Фельдштейн из фильма «Образование» присоединится к сериалу «Убийства в одном здании»
Сегодня / 21:26
Билл Скарсгорд снимется в военной драме «Mosquito Bowl»
Вчера / 20:28
Кэрри мирится с Эйданом в трейлере третьего сезона «И просто так»
Вчера / 18:52
Вышел трейлер «Жизни Чака» — нового проекта Майка Флэнагана и Стивена Кинга
Вчера / 17:33
Аэропорт в Японии переименовали в Hello Kitty на полгода
Вчера / 16:54
Джейми Ли Кертис и звезда «Разделения» Бритт Лоуэр снимутся в триллере «Отправитель»
Вчера / 15:53
Холли Бейли снимется в музыкальной комедии Джесси Айзенберга
Вчера / 15:25
Женщины в два раза чаще извиняются на работе — и это может влиять на карьеру
Вчера / 14:50
У «Мятежной Луны» Зака Снайдера появится комикс-приквел о Немезиде
Вчера / 14:41
Режиссер «Один дома-2» назвал камео Трампа в фильме проклятьем
Вчера / 14:28
«Это грустно, это больно»: Диего Луна рассказал о прощании с Кассианом Андором
Вчера / 13:27
Клавиатура в стиле «Разделения» поступит в продажу
Вчера / 13:05
Ватикан признал архитектора Антонио Гауди достойным канонизации
Вчера / 12:47
Создателя канала «Синий кит» приговорили к девяти годам колонии

В Британии выставили книгу, переплетенную кожей убийцы из XIX века

Сегодня в 09:28
Фото: Moyse’s Hall Museum

В музее Саффолка выставили вторую копию книги, переплетенную кожей известного убийцы XIX века Уильяма Кордера, сообщил The Guardian.

В беседе с изданием писатель Терри Дири, создавший серию «Ужасные истории», назвал экспонат «особенно извращенным» артефактом, который «не должен быть выставлен на всеобщее обозрение».

Кордер был осужден за убийство своей возлюбленной Марии Мартен. Дело впоследствии стало известно как Убийство в Красном амбаре 1827 года. Мужчину казнили публично в следующем году, а после его тело было вскрыто. Часть его кожи использовали для переплета книги о судебном процессе над ним. В середине 1930-х годов ее передали музею Мойс-Холл в Бери-Сент-Эдмундсе.

Однако в прошлом году в офисе музея на книжной полке была обнаружена вторая копия книги — предположительно, также с кожей Кордера на корешке и уголках переплета. Теперь она выставлена рядом с оригиналом. Считается, что эта копия была передана музею около 20 лет назад.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами