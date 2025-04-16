В Британии выставили книгу, переплетенную кожей убийцы из XIX века

Однако в прошлом году в офисе музея на книжной полке была обнаружена вторая копия книги — предположительно, также с кожей Кордера на корешке и уголках переплета. Теперь она выставлена рядом с оригиналом. Считается, что эта копия была передана музею около 20 лет назад.