В Британии выставили книгу, переплетенную кожей убийцы из XIX века

В музее Саффолка выставили вторую копию книги, переплетенную кожей известного убийцы XIX века Уильяма Кордера, сообщил The Guardian.
В беседе с изданием писатель Терри Дири, создавший серию «Ужасные истории», назвал экспонат «особенно извращенным» артефактом, который «не должен быть выставлен на всеобщее обозрение».
Кордер был осужден за убийство своей возлюбленной Марии Мартен. Дело впоследствии стало известно как Убийство в Красном амбаре 1827 года. Мужчину казнили публично в следующем году, а после его тело было вскрыто. Часть его кожи использовали для переплета книги о судебном процессе над ним. В середине 1930-х годов ее передали музею Мойс-Холл в Бери-Сент-Эдмундсе.
Однако в прошлом году в офисе музея на книжной полке была обнаружена вторая копия книги — предположительно, также с кожей Кордера на корешке и уголках переплета. Теперь она выставлена рядом с оригиналом. Считается, что эта копия была передана музею около 20 лет назад.