«Яндекс» купил службу доставки Boxberry

После завершения интеграции клиенты Boxberry получат доступ к сервисам, технологиям и возможностям платформы для электронной коммерции и доставки. Еще клиенты Boxberry смогут отправлять товары более чем в 14 тыс. пунктов выдачи по России и использовать 60 сортировочных центров «Яндекса».