«Яндекс» купил службу доставки Boxberry. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Стоимость сделки не разглашается. Интеграция Boxberry и «Яндекса» завершится до конца 2025 года. Подчеркивается, что команда Boxberry продолжит развивать логистику в составе «Яндекса».
Таким образом компания расширит свои сервисы более чем в 20 регионах, включая Сибирь и Дальний Восток. В них появятся пункты выдачи и сервис «Яндекс Доставка», а в существующих зонах увеличится количество ПВЗ.
После завершения интеграции клиенты Boxberry получат доступ к сервисам, технологиям и возможностям платформы для электронной коммерции и доставки. Еще клиенты Boxberry смогут отправлять товары более чем в 14 тыс. пунктов выдачи по России и использовать 60 сортировочных центров «Яндекса».