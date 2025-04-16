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«Яндекс» купил службу доставки Boxberry

Сегодня в 08:22
Фото: @boxberryclub

«Яндекс» купил службу доставки Boxberry. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Стоимость сделки не разглашается. Интеграция Boxberry и «Яндекса» завершится до конца 2025 года. Подчеркивается, что команда Boxberry продолжит развивать логистику в составе «Яндекса».

Таким образом компания расширит свои сервисы более чем в 20 регионах, включая Сибирь и Дальний Восток. В них появятся пункты выдачи и сервис «Яндекс Доставка», а в существующих зонах увеличится количество ПВЗ.

После завершения интеграции клиенты Boxberry получат доступ к сервисам, технологиям и возможностям платформы для электронной коммерции и доставки. Еще клиенты Boxberry смогут отправлять товары более чем в 14 тыс. пунктов выдачи по России и использовать 60 сортировочных центров «Яндекса».

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