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Кевин Спейси вернулся к роли Фрэнка Андервуда в промо стендапа Тима Диллона

Сегодня в 08:21
Фото: Netflix

Актер Кевин Спейси вновь исполнил роль Фрэнка Андервуда из «Карточного домика» в промовидео к новому комедийному спешелу Тима Диллона «I’m Your Mother» на Netflix.

«Вы, подкастеры, думаете, что унаследовали королевство. Шепчете на ухо, влияете на выборы, крутите правду, как будто это сладкая вата, тогда как на самом деле вы — всего лишь кучка клоунов, жонглирующих таблетками для эрекции и тониками для волос», — говорит Спейси в образе персонажа.

«Фрэнк Андервуд? Я думал, ты умер», — отвечает Диллон. «Я так же мертв, как Джон МакКейн», — парирует актер.

Затем Андервуд пытается шантажировать Диллона, используя его чеки из приложения для доставки еды DoorDash и компрометирующие фотографии. Однако его план быстро рушится, когда Диллон заявляет: «Все эти фото, что ты мне дал, — я уже выложил их. Я в интернете. У нас нет шантажа. У нас есть контент».

Видео: Netflix

«Нет предела твоей двуличности, твоему заискиванию, твоему бесстыдному и отчаянному желанию цепляться за актуальность. Ты ублюдок моего сорта», — отвечает Спейси.

Диллон рассказывает Спейси о своем спешеле на Netflix. Узнав, на каком стриминге выходит «I’m Your Mother», Спейси называет Диллона «мерзким, одиноким, злобным маленьким тараканом».

В 2022 году, спустя пять лет после того, как Спейси был уволен из «Карточного домика» из‑за обвинений в сексуализированных домогательствах к молодым мужчинам, суд обязал актера выплатить продюсерской компании MRC около 31 млн долларов в качестве компенсации за неподобающее поведение на съемочной площадке. В 2024 году эта сумма была снижена до 1 млн.

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