Кевин Спейси вернулся к роли Фрэнка Андервуда в промо стендапа Тима Диллона

Затем Андервуд пытается шантажировать Диллона, используя его чеки из приложения для доставки еды DoorDash и компрометирующие фотографии. Однако его план быстро рушится, когда Диллон заявляет: «Все эти фото, что ты мне дал, — я уже выложил их. Я в интернете. У нас нет шантажа. У нас есть контент».