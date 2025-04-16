В Калифорнии бездомный мужчина выиграл миллион долларов с помощью лотерейного билета

Сначала мужчина подумал, что выиграл 100 тыс. долларов, но Самаан подтвердил, что выигрыш составляет 1 млн. Позже Самаан отвез мужчину, у которого нет машины, во Фресно, чтобы он мог лично предъявить билет, а не отправлять его по почте. «Я ему сказал: „Это билет на миллион… Я тебя отвезу“», — поделился он.