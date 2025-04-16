В Калифорнии бездомный мужчина выиграл миллион долларов с помощью лотерейного билета

Бездомный мужчина в Калифорнии выиграл 1 млн долларов, купив лотерейный билет в винном магазине на центральном побережье штата, пишет The Guardian.
Победитель, имя которого не раскрывается, приобрел билет в магазине Sandy’s Deli-Liquor в городе Сан-Луис-Обиспо, где он уже много лет был постоянным клиентом, сообщают СМИ.
«Он пришел в магазин, стер защитный слой и такой: „О боже, это правда?“ — рассказал менеджер магазина Уилсон Самаан телеканалу KSBY. — Он сказал: „Чувак, я больше не бездомный!“ А я ему: „Ты сорвал джекпот“».
Сначала мужчина подумал, что выиграл 100 тыс. долларов, но Самаан подтвердил, что выигрыш составляет 1 млн. Позже Самаан отвез мужчину, у которого нет машины, во Фресно, чтобы он мог лично предъявить билет, а не отправлять его по почте. «Я ему сказал: „Это билет на миллион… Я тебя отвезу“», — поделился он.
Победитель рассказал изданию, что выигрыш «изменил его жизнь» и что он планирует использовать деньги на первый взнос за дом в этом районе, а также на покупку автомобиля.
В видео, опубликованном владельцем местного бизнеса, мужчина подтвердил свою победу, сказав: «Я выиграл миллион долларов здесь, в СЛО, в винном магазине Sandy’s, и да, я просто не могу дождаться, чтобы выбраться с улицы».
Он выиграл приз с моментальным билетом Triple Red 777. По данным «Лотереи Калифорнии», шансы на выигрыш 1 млн долларов с таким билетом составляют один к 2 047 423.